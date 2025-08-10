CATO প্রাইস (CATO)
CATO(CATO) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 109.27KUSD। CATO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, CATO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CATO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, CATO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, CATO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.59%
|30 দিন
|$ 0
|+13.31%
|60 দিন
|$ 0
|-8.53%
|90 দিন
|$ 0
|--
CATO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
-0.59%
-1.75%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana. We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users. CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself. We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/
