Calaxy প্রাইস (CLXY)
Calaxy(CLXY) বর্তমানে 0.00771246USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 710.17KUSD। CLXY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CLXY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CLXY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Calaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003568337348277429 ছিল।
গত 30 দিনে, Calaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012512471 ছিল।
গত 60 দিনে, Calaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018002462 ছিল।
গত 90 দিনে, Calaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001773771416605505 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.003568337348277429
|-31.63%
|30 দিন
|$ -0.0012512471
|-16.22%
|60 দিন
|$ -0.0018002462
|-23.34%
|90 দিন
|$ -0.001773771416605505
|-18.69%
Calaxy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.50%
-31.63%
-24.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf
Calaxy (CLXY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CLXYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
