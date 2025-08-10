CLXY সম্পর্কে আরও

Calaxy (CLXY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00771246
$0.00771246$0.00771246
-31.60%1D
USD

আজকে Calaxy (CLXY) এর প্রাইস

Calaxy(CLXY) বর্তমানে 0.00771246USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 710.17KUSD। CLXY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Calaxy এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-31.63%
Calaxy এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
92.11M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CLXY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CLXY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Calaxy (CLXY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Calaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003568337348277429 ছিল।
গত 30 দিনে, Calaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012512471 ছিল।
গত 60 দিনে, Calaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018002462 ছিল।
গত 90 দিনে, Calaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001773771416605505 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.003568337348277429-31.63%
30 দিন$ -0.0012512471-16.22%
60 দিন$ -0.0018002462-23.34%
90 দিন$ -0.001773771416605505-18.69%

Calaxy (CLXY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Calaxy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00675205
$ 0.00675205$ 0.00675205

$ 0.01167444
$ 0.01167444$ 0.01167444

$ 63,229,481
$ 63,229,481$ 63,229,481

+0.50%

-31.63%

-24.90%

Calaxy (CLXY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 710.17K
$ 710.17K$ 710.17K

--
----

92.11M
92.11M 92.11M

Calaxy (CLXY) কী?

The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Calaxy (CLXY) এর টোকেনোমিক্স

Calaxy (CLXY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CLXYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Calaxy (CLXY) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CLXY থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CLXY থেকে VND
202.9533849
1 CLXY থেকে AUD
A$0.0118000638
1 CLXY থেকে GBP
0.0057072204
1 CLXY থেকে EUR
0.006555591
1 CLXY থেকে USD
$0.00771246
1 CLXY থেকে MYR
RM0.0327008304
1 CLXY থেকে TRY
0.3136657482
1 CLXY থেকে JPY
¥1.13373162
1 CLXY থেকে ARS
ARS$10.21515327
1 CLXY থেকে RUB
0.6169196754
1 CLXY থেকে INR
0.6765369912
1 CLXY থেকে IDR
Rp124.3944987138
1 CLXY থেকে KRW
10.7116814448
1 CLXY থেকে PHP
0.437682105
1 CLXY থেকে EGP
￡E.0.3743628084
1 CLXY থেকে BRL
R$0.0418786578
1 CLXY থেকে CAD
C$0.0105660702
1 CLXY থেকে BDT
0.9358298964
1 CLXY থেকে NGN
11.8107841194
1 CLXY থেকে UAH
0.3186017226
1 CLXY থেকে VES
Bs0.98719488
1 CLXY থেকে CLP
$7.45023636
1 CLXY থেকে PKR
Rs2.1854026656
1 CLXY থেকে KZT
4.1621061636
1 CLXY থেকে THB
฿0.2492667072
1 CLXY থেকে TWD
NT$0.230602554
1 CLXY থেকে AED
د.إ0.0283047282
1 CLXY থেকে CHF
Fr0.006169968
1 CLXY থেকে HKD
HK$0.0604656864
1 CLXY থেকে MAD
.د.م0.0697206384
1 CLXY থেকে MXN
$0.1432203822
1 CLXY থেকে PLN
0.0280733544
1 CLXY থেকে RON
лв0.033549201
1 CLXY থেকে SEK
kr0.0738082422
1 CLXY থেকে BGN
лв0.0128798082
1 CLXY থেকে HUF
Ft2.6169919272
1 CLXY থেকে CZK
0.1618074108
1 CLXY থেকে KWD
د.ك0.0023523003
1 CLXY থেকে ILS
0.0264537378