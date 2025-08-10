BUSD প্রাইস (BUSD)
BUSD(BUSD) বর্তমানে 0.986958USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 54.31MUSD। BUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, BUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0043061676881744 ছিল।
গত 30 দিনে, BUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0118781382 ছিল।
গত 60 দিনে, BUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0177086913 ছিল।
গত 90 দিনে, BUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0092645960453194 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0043061676881744
|-0.43%
|30 দিন
|$ -0.0118781382
|-1.20%
|60 দিন
|$ -0.0177086913
|-1.79%
|90 দিন
|$ -0.0092645960453194
|-0.92%
BUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.80%
-0.43%
-1.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
BUSD (BUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 BUSD থেকে VND
₫25,971.79977
|1 BUSD থেকে AUD
A$1.51004574
|1 BUSD থেকে GBP
￡0.73034892
|1 BUSD থেকে EUR
€0.8389143
|1 BUSD থেকে USD
$0.986958
|1 BUSD থেকে MYR
RM4.18470192
|1 BUSD থেকে TRY
₺40.13958186
|1 BUSD থেকে JPY
¥145.082826
|1 BUSD থেকে ARS
ARS$1,307.225871
|1 BUSD থেকে RUB
₽78.94677042
|1 BUSD থেকে INR
₹86.57595576
|1 BUSD থেকে IDR
Rp15,918.67519074
|1 BUSD থেকে KRW
₩1,370.76622704
|1 BUSD থেকে PHP
₱56.0098665
|1 BUSD থেকে EGP
￡E.47.90694132
|1 BUSD থেকে BRL
R$5.35918194
|1 BUSD থেকে CAD
C$1.35213246
|1 BUSD থেকে BDT
৳119.75748372
|1 BUSD থেকে NGN
₦1,511.41761162
|1 BUSD থেকে UAH
₴40.77123498
|1 BUSD থেকে VES
Bs126.330624
|1 BUSD থেকে CLP
$953.401428
|1 BUSD থেকে PKR
Rs279.66441888
|1 BUSD থেকে KZT
₸532.62175428
|1 BUSD থেকে THB
฿31.89848256
|1 BUSD থেকে TWD
NT$29.5100442
|1 BUSD থেকে AED
د.إ3.62213586
|1 BUSD থেকে CHF
Fr0.7895664
|1 BUSD থেকে HKD
HK$7.73775072
|1 BUSD থেকে MAD
.د.م8.92210032
|1 BUSD থেকে MXN
$18.32781006
|1 BUSD থেকে PLN
zł3.59252712
|1 BUSD থেকে RON
лв4.2932673
|1 BUSD থেকে SEK
kr9.44518806
|1 BUSD থেকে BGN
лв1.64821986
|1 BUSD থেকে HUF
Ft334.89458856
|1 BUSD থেকে CZK
Kč20.70637884
|1 BUSD থেকে KWD
د.ك0.30102219
|1 BUSD থেকে ILS
₪3.38526594