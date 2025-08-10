buidl প্রাইস (BUIDL)
buidl(BUIDL) বর্তমানে 0.00158681USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.59MUSD। BUIDL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
BUIDL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, buidl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00012007 ছিল।
গত 30 দিনে, buidl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008819881 ছিল।
গত 60 দিনে, buidl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010607039 ছিল।
গত 90 দিনে, buidl থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002523494355155725 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00012007
|+8.19%
|30 দিন
|$ -0.0008819881
|-55.58%
|60 দিন
|$ -0.0010607039
|-66.84%
|90 দিন
|$ +0.0002523494355155725
|+18.91%
buidl এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.24%
+8.19%
+63.55%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required. --- buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms: 1. buidlAccelerator: Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies. 2. dapp supercycle buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun. 3. buidlDAO value accrual The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl. By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy.
buidl (BUIDL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BUIDLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
