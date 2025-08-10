BUGO প্রাইস (BUGO)
BUGO(BUGO) বর্তমানে 0.00228264USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.28MUSD। BUGO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BUGO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BUGO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BUGO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BUGO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011960570 ছিল।
গত 60 দিনে, BUGO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0059444517 ছিল।
গত 90 দিনে, BUGO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.75%
|30 দিন
|$ +0.0011960570
|+52.40%
|60 দিন
|$ +0.0059444517
|+260.42%
|90 দিন
|$ 0
|--
BUGO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.51%
-2.75%
+22.76%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BUGO is a community-driven meme token launched on the Flare Network with a fixed supply and burned liquidity. The project was revived through a community-led CTO after the original developer stepped away. BUGO aims to foster meme culture on Flare while experimenting with utility around token tracking, analytics bots, and gamified engagement tools. There are no taxes, no mint functions, and no central control.
|1 BUGO থেকে VND
₫60.0676716
|1 BUGO থেকে AUD
A$0.0034924392
|1 BUGO থেকে GBP
￡0.0016891536
|1 BUGO থেকে EUR
€0.001940244
|1 BUGO থেকে USD
$0.00228264
|1 BUGO থেকে MYR
RM0.0096783936
|1 BUGO থেকে TRY
₺0.0928349688
|1 BUGO থেকে JPY
¥0.33554808
|1 BUGO থেকে ARS
ARS$3.02335668
|1 BUGO থেকে RUB
₽0.1825883736
|1 BUGO থেকে INR
₹0.2002331808
|1 BUGO থেকে IDR
Rp36.8167690392
|1 BUGO থেকে KRW
₩3.1703130432
|1 BUGO থেকে PHP
₱0.12953982
|1 BUGO থেকে EGP
￡E.0.1107993456
|1 BUGO থেকে BRL
R$0.0123947352
|1 BUGO থেকে CAD
C$0.0031272168
|1 BUGO থেকে BDT
৳0.2769755376
|1 BUGO থেকে NGN
₦3.4956120696
|1 BUGO থেকে UAH
₴0.0942958584
|1 BUGO থেকে VES
Bs0.29217792
|1 BUGO থেকে CLP
$2.20503024
|1 BUGO থেকে PKR
Rs0.6468088704
|1 BUGO থেকে KZT
₸1.2318495024
|1 BUGO থেকে THB
฿0.0737749248
|1 BUGO থেকে TWD
NT$0.068250936
|1 BUGO থেকে AED
د.إ0.0083772888
|1 BUGO থেকে CHF
Fr0.001826112
|1 BUGO থেকে HKD
HK$0.0178958976
|1 BUGO থেকে MAD
.د.م0.0206350656
|1 BUGO থেকে MXN
$0.0423886248
|1 BUGO থেকে PLN
zł0.0083088096
|1 BUGO থেকে RON
лв0.009929484
|1 BUGO থেকে SEK
kr0.0218448648
|1 BUGO থেকে BGN
лв0.0038120088
|1 BUGO থেকে HUF
Ft0.7745454048
|1 BUGO থেকে CZK
Kč0.0478897872
|1 BUGO থেকে KWD
د.ك0.0006962052
|1 BUGO থেকে ILS
₪0.0078294552