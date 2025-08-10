Bridge Mutual প্রাইস (BMI)
Bridge Mutual(BMI) বর্তমানে 0.00215095USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 139.16KUSD। BMI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BMI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BMI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bridge Mutual থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00012188 ছিল।
গত 30 দিনে, Bridge Mutual থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007547791 ছিল।
গত 60 দিনে, Bridge Mutual থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008339820 ছিল।
গত 90 দিনে, Bridge Mutual থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001238579591515328 ছিল।
Bridge Mutual এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.15%
+6.01%
+24.13%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Bridge Mutual (BMI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BMIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
