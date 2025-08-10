BoringDAO প্রাইস (BORING)
BoringDAO(BORING) বর্তমানে 0.00035142USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 601.77KUSD। BORING থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BORING থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BORING এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BoringDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BoringDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000794076 ছিল।
গত 60 দিনে, BoringDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001362632 ছিল।
গত 90 দিনে, BoringDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00022552831624722743 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+6.45%
|30 দিন
|$ +0.0000794076
|+22.60%
|60 দিন
|$ -0.0001362632
|-38.77%
|90 দিন
|$ +0.00022552831624722743
|+179.14%
BoringDAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.02%
+6.45%
+22.33%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BoringDAO (BORING) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BORINGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BORING থেকে VND
₫9.2476173
|1 BORING থেকে AUD
A$0.0005376726
|1 BORING থেকে GBP
￡0.0002600508
|1 BORING থেকে EUR
€0.000298707
|1 BORING থেকে USD
$0.00035142
|1 BORING থেকে MYR
RM0.0014900208
|1 BORING থেকে TRY
₺0.0142922514
|1 BORING থেকে JPY
¥0.05165874
|1 BORING থেকে ARS
ARS$0.46545579
|1 BORING থেকে RUB
₽0.0281100858
|1 BORING থেকে INR
₹0.0308265624
|1 BORING থেকে IDR
Rp5.6680637226
|1 BORING থেকে KRW
₩0.4880802096
|1 BORING থেকে PHP
₱0.019943085
|1 BORING থেকে EGP
￡E.0.0170579268
|1 BORING থেকে BRL
R$0.0019082106
|1 BORING থেকে CAD
C$0.0004814454
|1 BORING থেকে BDT
৳0.0426413028
|1 BORING থেকে NGN
₦0.5381610738
|1 BORING থেকে UAH
₴0.0145171602
|1 BORING থেকে VES
Bs0.04498176
|1 BORING থেকে CLP
$0.33947172
|1 BORING থেকে PKR
Rs0.0995783712
|1 BORING থেকে KZT
₸0.1896473172
|1 BORING থেকে THB
฿0.0113578944
|1 BORING থেকে TWD
NT$0.010507458
|1 BORING থেকে AED
د.إ0.0012897114
|1 BORING থেকে CHF
Fr0.000281136
|1 BORING থেকে HKD
HK$0.0027551328
|1 BORING থেকে MAD
.د.م0.0031768368
|1 BORING থেকে MXN
$0.0065258694
|1 BORING থেকে PLN
zł0.0012791688
|1 BORING থেকে RON
лв0.001528677
|1 BORING থেকে SEK
kr0.0033630894
|1 BORING থেকে BGN
лв0.0005868714
|1 BORING থেকে HUF
Ft0.1192438344
|1 BORING থেকে CZK
Kč0.0073727916
|1 BORING থেকে KWD
د.ك0.0001071831
|1 BORING থেকে ILS
₪0.0012053706