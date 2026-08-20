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BOOP-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00500382 USD। BOOP-এর মার্কেট ক্যাপ 1,562,399 USD। BOOP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!BOOP-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00500382 USD। BOOP-এর মার্কেট ক্যাপ 1,562,399 USD। BOOP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BOOP সম্পর্কে আরও

BOOP প্রাইসের তথ্য

BOOP কী

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BOOP প্রাইস (BOOP)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BOOP থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00500392
$0.00500392$0.00500392
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
BOOP (BOOP) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:18:54 (UTC+8)

BOOP-এর আজকের প্রাইস

আজ BOOP (BOOP)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00500382, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.38% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BOOP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BOOP-এর জন্য $ 0.00500382

BOOP বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,562,399 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 312.86M BOOP। গত 24 ঘণ্টায়, BOOP এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00498845 (নিম্ন) এবং $ 0.00502585 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.415986 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00498845

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BOOP গত ঘণ্টায় +0.23% এবং গত 7 দিনে -2.36% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 31.34K-তে পৌঁছেছে।

BOOP (BOOP) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

$ 31.34K
$ 31.34K$ 31.34K

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

312.86M
312.86M 312.86M

999,991,115.8084956
999,991,115.8084956 999,991,115.8084956

BOOP এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.56M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 31.34K। BOOP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 312.86M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999991115.8084956। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.99M

BOOP-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00498845
$ 0.00498845$ 0.00498845
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00502585
$ 0.00502585$ 0.00502585
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00498845
$ 0.00498845$ 0.00498845

$ 0.00502585
$ 0.00502585$ 0.00502585

$ 0.415986
$ 0.415986$ 0.415986

$ 0.00498845
$ 0.00498845$ 0.00498845

+0.23%

-0.37%

-2.36%

-2.36%

BOOP (BOOP) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, BOOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BOOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002874489 ছিল।
গত 60 দিনে, BOOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003326334 ছিল।
গত 90 দিনে, BOOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000130132194683 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.37%
30 দিন$ -0.0002874489-5.74%
60 দিন$ -0.0003326334-6.64%
90 দিন$ -0.000000130132194683-0.00%

BOOP এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য BOOP (BOOP) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BOOP এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
BOOP (BOOP) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, BOOP এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

BOOP (BOOP) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemLaunchpad

BOOP সম্পর্কে

BOOP-এর বর্তমান দাম কত?

BOOP Tk0.6153649686655984296000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এটি -0.37% পরিবর্তন হয়েছে। এই তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম দাম অনুসারে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

আজকের দাম ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে কীভাবে তুলনা করা যায়?

BOOP-এর ATH হল Tk51.15755799675600408000, আর ATL হল Tk0.6134747808554073660000। বর্তমান দামকে এই স্তরগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং আগের বৃদ্ধির চক্রগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।

আজকের BOOP-এর মোট মূল্যায়ন কত?

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk192142325.59887492372000 এ অবস্থান করছে, যা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে #2416 র‍্যাঙ্কে রাখে।

BOOP-এর বাজারে অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয়?

অ্যাসেটটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা দেখায় কত ঘন ঘন ব্যবসায়ীরা BOOP-এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে।

প্রচলিত সরবরাহ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বর্তমানে 312859448.80849564 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের গতিবিধি স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।

BOOP কোন শ্রেণীভুক্ত?

BOOP BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Launchpad,Binance Alpha Spotlight শ্রেণীবিন্যাসের অংশ, যা এটিকে অনুরূপ উপযোগিতা বা ইকোসিস্টেম ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য অ্যাসেটগুলির সঙ্গে গুচ্ছভুক্ত করে।

-- কীভাবে BOOP-এর মূল্য প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে?

-- নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে BOOP নির্দিষ্ট লেনদেনের গতি, ফি, নিরাপত্তা মডেল এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারে, যা এটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতায় অবদান রাখে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BOOP সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 17:18:54 (UTC+8)

BOOP (BOOP) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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