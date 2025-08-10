Blu প্রাইস ($BLU)
Blu($BLU) বর্তমানে 0.0000157USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.40KUSD। $BLU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $BLU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $BLU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Blu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Blu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000010656 ছিল।
গত 60 দিনে, Blu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000037341 ছিল।
গত 90 দিনে, Blu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000005507347275480296 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.62%
|30 দিন
|$ +0.0000010656
|+6.79%
|60 দিন
|$ -0.0000037341
|-23.78%
|90 দিন
|$ -0.000005507347275480296
|-25.96%
Blu এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+6.08%
+2.62%
+5.40%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Meet blu, the interstellar meme coin that’s here to take your crypto journey to out-of-this-world levels! blu isn't just any alien; he’s the quirkiest, most adventurous extraterrestrial who crash-landed straight into the meme universe from the farthest corners of space. blu is all about having fun, spreading laughs, and fueling the cosmic crypto scene with a splash of the unexpected. So buckle up, join the invasion, and get ready to explore where no meme coin has gone before. With blu, the only direction is up—into the stratosphere and beyond!
Blu ($BLU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $BLUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 $BLU থেকে VND
₫0.4131455
|1 $BLU থেকে AUD
A$0.000024021
|1 $BLU থেকে GBP
￡0.000011618
|1 $BLU থেকে EUR
€0.000013345
|1 $BLU থেকে USD
$0.0000157
|1 $BLU থেকে MYR
RM0.000066568
|1 $BLU থেকে TRY
₺0.000638519
|1 $BLU থেকে JPY
¥0.0023079
|1 $BLU থেকে ARS
ARS$0.02079465
|1 $BLU থেকে RUB
₽0.001255843
|1 $BLU থেকে INR
₹0.001377204
|1 $BLU থেকে IDR
Rp0.253225771
|1 $BLU থেকে KRW
₩0.021805416
|1 $BLU থেকে PHP
₱0.000890975
|1 $BLU থেকে EGP
￡E.0.000762078
|1 $BLU থেকে BRL
R$0.000085251
|1 $BLU থেকে CAD
C$0.000021509
|1 $BLU থেকে BDT
৳0.001905038
|1 $BLU থেকে NGN
₦0.024042823
|1 $BLU থেকে UAH
₴0.000648567
|1 $BLU থেকে VES
Bs0.0020096
|1 $BLU থেকে CLP
$0.0151662
|1 $BLU থেকে PKR
Rs0.004448752
|1 $BLU থেকে KZT
₸0.008472662
|1 $BLU থেকে THB
฿0.000507424
|1 $BLU থেকে TWD
NT$0.00046943
|1 $BLU থেকে AED
د.إ0.000057619
|1 $BLU থেকে CHF
Fr0.00001256
|1 $BLU থেকে HKD
HK$0.000123088
|1 $BLU থেকে MAD
.د.م0.000141928
|1 $BLU থেকে MXN
$0.000291549
|1 $BLU থেকে PLN
zł0.000057148
|1 $BLU থেকে RON
лв0.000068295
|1 $BLU থেকে SEK
kr0.000150249
|1 $BLU থেকে BGN
лв0.000026219
|1 $BLU থেকে HUF
Ft0.005327324
|1 $BLU থেকে CZK
Kč0.000329386
|1 $BLU থেকে KWD
د.ك0.0000047885
|1 $BLU থেকে ILS
₪0.000053851