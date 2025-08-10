Blend প্রাইস (BLND)
Blend(BLND) বর্তমানে 0.04421932USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.56MUSD। BLND থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BLND থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BLND এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Blend থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00040598270433283 ছিল।
গত 30 দিনে, Blend থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003222306 ছিল।
গত 60 দিনে, Blend থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016487217 ছিল।
গত 90 দিনে, Blend থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.009584382820886194 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00040598270433283
|-0.90%
|30 দিন
|$ -0.0003222306
|-0.72%
|60 দিন
|$ -0.0016487217
|-3.72%
|90 দিন
|$ -0.009584382820886194
|-17.81%
Blend এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.13%
-0.90%
+10.37%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar.
