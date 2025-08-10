BitSong প্রাইস (BTSG)
BitSong(BTSG) বর্তমানে 0.00314771USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 379.04KUSD। BTSG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, BitSong থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, BitSong থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002662169 ছিল।
গত 60 দিনে, BitSong থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008790691 ছিল।
গত 90 দিনে, BitSong থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00323431276615191 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.93%
|30 দিন
|$ +0.0002662169
|+8.46%
|60 দিন
|$ -0.0008790691
|-27.92%
|90 দিন
|$ -0.00323431276615191
|-50.67%
BitSong এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.07%
+1.93%
-8.97%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market.
