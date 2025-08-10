BTCACT সম্পর্কে আরও

BITCOIN Act লোগো

BITCOIN Act প্রাইস (BTCACT)

তালিকাভুক্ত নয়

BITCOIN Act (BTCACT) লাইভ প্রাইস চার্ট

USD

আজকে BITCOIN Act (BTCACT) এর প্রাইস

BITCOIN Act(BTCACT) বর্তমানে 0.00753822USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 75.48KUSD। BTCACT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

BITCOIN Act এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.26%
BITCOIN Act এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
10.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BTCACT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BTCACT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ BITCOIN Act (BTCACT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, BITCOIN Act থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002383 ছিল।
গত 30 দিনে, BITCOIN Act থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016271443 ছিল।
গত 60 দিনে, BITCOIN Act থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007371301 ছিল।
গত 90 দিনে, BITCOIN Act থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00383751805588254 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0002383+3.26%
30 দিন$ +0.0016271443+21.59%
60 দিন$ +0.0007371301+9.78%
90 দিন$ -0.00383751805588254-33.73%

BITCOIN Act (BTCACT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

BITCOIN Act এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

BITCOIN Act (BTCACT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

BITCOIN Act (BTCACT) কী?

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

BITCOIN Act (BTCACT) এর টোকেনোমিক্স

BITCOIN Act (BTCACT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।

