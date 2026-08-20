Beamable Network Token প্রাইস (BMB)
আজ Beamable Network Token (BMB)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00219475, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.42% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BMB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BMB-এর জন্য $ 0.00219475।
Beamable Network Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 440,366 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 200.65M BMB। গত 24 ঘণ্টায়, BMB এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00203477 (নিম্ন) এবং $ 0.00227257 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.075889 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00141266।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BMB গত ঘণ্টায় -0.00% এবং গত 7 দিনে +3.59% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.21K-তে পৌঁছেছে।
Beamable Network Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 440.37K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.21K। BMB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 200.65M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999998277.4003117। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.19M।
-0.00%
-3.41%
+3.59%
+3.59%
আজকে, Beamable Network Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Beamable Network Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001185215 ছিল।
গত 60 দিনে, Beamable Network Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004639782 ছিল।
গত 90 দিনে, Beamable Network Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000004810775187 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-3.41%
|30 দিন
|$ +0.0001185215
|+5.40%
|60 দিন
|$ +0.0004639782
|+21.14%
|90 দিন
|$ -0.000000004810775187
|-0.00%
2040 সালে, Beamable Network Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Beamable Network Token-এর বর্তমান দাম কত?
Beamable Network Token-এর দাম Tk0.2698920357996859500000 এবং আজকে এটি -3.41% পরিবর্তিত হয়েছে।
BMB সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?
বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।
Beamable Network Token-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?
চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Solana Ecosystem,DePIN খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
আজকে BMB-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?
এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।
BMB-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?
এর ATH হল Tk9.33219578758508580000 এবং ATL হল Tk0.1737171355702400520000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।
কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?
ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 200649572.2405721 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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