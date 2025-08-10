Based Monsta প্রাইস (MONSTA)
Based Monsta(MONSTA) বর্তমানে 0.00008486USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 772.20KUSD। MONSTA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MONSTA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MONSTA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Based Monsta থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Based Monsta থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000551127 ছিল।
গত 60 দিনে, Based Monsta থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000423126 ছিল।
গত 90 দিনে, Based Monsta থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00003437526150301976 ছিল।
|আজ
|$ 0
|+5.75%
|30 দিন
|$ +0.0000551127
|+64.95%
|60 দিন
|$ +0.0000423126
|+49.86%
|90 দিন
|$ +0.00003437526150301976
|+68.09%
Based Monsta এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.21%
+5.75%
+36.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!
Based Monsta (MONSTA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
