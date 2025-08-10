Based ETH প্রাইস (BSDETH)
Based ETH(BSDETH) বর্তমানে 4,425.15USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 21.33MUSD। BSDETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BSDETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BSDETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Based ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +236.02 ছিল।
গত 30 দিনে, Based ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,303.4613857900 ছিল।
গত 60 দিনে, Based ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,458.1925082350 ছিল।
গত 90 দিনে, Based ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,847.163868054118 ছিল।
|আজ
|$ +236.02
|+5.63%
|30 দিন
|$ +2,303.4613857900
|+52.05%
|60 দিন
|$ +2,458.1925082350
|+55.55%
|90 দিন
|$ +1,847.163868054118
|+71.65%
Based ETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.52%
+5.63%
+26.73%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023.
Based ETH (BSDETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BSDETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 BSDETH থেকে VND
₫116,447,822.25
|1 BSDETH থেকে AUD
A$6,770.4795
|1 BSDETH থেকে GBP
￡3,274.611
|1 BSDETH থেকে EUR
€3,761.3775
|1 BSDETH থেকে USD
$4,425.15
|1 BSDETH থেকে MYR
RM18,762.636
|1 BSDETH থেকে TRY
₺179,970.8505
|1 BSDETH থেকে JPY
¥650,497.05
|1 BSDETH থেকে ARS
ARS$5,861,111.175
|1 BSDETH থেকে RUB
₽353,967.7485
|1 BSDETH থেকে INR
₹388,174.158
|1 BSDETH থেকে IDR
Rp71,373,377.1045
|1 BSDETH থেকে KRW
₩6,146,002.332
|1 BSDETH থেকে PHP
₱251,127.2625
|1 BSDETH থেকে EGP
￡E.214,796.781
|1 BSDETH থেকে BRL
R$24,028.5645
|1 BSDETH থেকে CAD
C$6,062.4555
|1 BSDETH থেকে BDT
৳536,947.701
|1 BSDETH থেকে NGN
₦6,776,630.4585
|1 BSDETH থেকে UAH
₴182,802.9465
|1 BSDETH থেকে VES
Bs566,419.2
|1 BSDETH থেকে CLP
$4,274,694.9
|1 BSDETH থেকে PKR
Rs1,253,910.504
|1 BSDETH থেকে KZT
₸2,388,076.449
|1 BSDETH থেকে THB
฿143,020.848
|1 BSDETH থেকে TWD
NT$132,311.985
|1 BSDETH থেকে AED
د.إ16,240.3005
|1 BSDETH থেকে CHF
Fr3,540.12
|1 BSDETH থেকে HKD
HK$34,693.176
|1 BSDETH থেকে MAD
.د.م40,003.356
|1 BSDETH থেকে MXN
$82,175.0355
|1 BSDETH থেকে PLN
zł16,107.546
|1 BSDETH থেকে RON
лв19,249.4025
|1 BSDETH থেকে SEK
kr42,348.6855
|1 BSDETH থেকে BGN
лв7,390.0005
|1 BSDETH থেকে HUF
Ft1,501,541.898
|1 BSDETH থেকে CZK
Kč92,839.647
|1 BSDETH থেকে KWD
د.ك1,349.67075
|1 BSDETH থেকে ILS
₪15,178.2645