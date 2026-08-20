114514 প্রাইস(114514)
আজ 114514 (114514)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0004319, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.42% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান 114514 থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি 114514-এর জন্য ৳ 0.0004319।
114514 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- 114514। গত 24 ঘণ্টায়, 114514 এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0003755 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0004797 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, 114514 গত ঘণ্টায় -0.67% এবং গত 7 দিনে -23.62% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 59.87K-তে পৌঁছেছে।
SOL
114514 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 59.87K। 114514 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999755921.843922। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 431.79K।
-0.67%
+3.42%
-23.62%
-23.62%
114514 এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.001747083
|+3.42%
|30 দিন
|৳ -0.0007176
|-62.43%
|60 দিন
|৳ -0.0005898
|-57.73%
|90 দিন
|৳ -0.0005805
|-57.34%
আজ, 114514 এর পরিবর্তন ৳ +0.001747083 (+3.42%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0007176(-62.43%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, 114514 এর প্রাইস ৳ -0.0005898 (-57.73%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0005805 (-57.34%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি 114514 (114514) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই 114514 প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি 114514-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
114514 মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 72% | বিয়ারিশ 28%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস > R2
|R2 এর উপরে
|উচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
【বাজার কাঠামো】 114514_USDT ার ঘন্টার সময়কালে হাব সিস্টেমের নিচে অবস্থান করছে। বর্তমান দাম 2.6E-4, যা কেন্দ্রীয় পরিসর 2.521E-4-এর উপরে 3.14% দূরত্বে অবস্থিত। MA এবং EMA গ্রুপ থেকে 5-6 টি ক্রয় সংকেত পাওয়া যাচ্ছে, এবং স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো ঊর্ধ্বমুখী বিন্যাসে রয়েছে। দাম হাব পয়েন্টের উপরে অবস্থান করলেও R1 প্রতিরোধ স্তর 2.543E-4-এর সাথে মাত্র 2.27% দূরত্বে আছে। 【শক্তির অবস্থা】 MACD গোল্ডেন ক্রস সিগন্যাল রেকর্ড করেছে, যার ফলে বাই শক্তি ক্রমশ জমা হচ্ছে। RSI মাঝারি স্তরে অবস্থান করছে, এবং শক্তির বিতরণে কোনো চরম অবস্থা দেখা যাচ্ছে না। স্বল্পমেয়াদী প্রযুক্তিগত সূচকগুলো দেখাচ্ছে যে বাই এবং সেল শক্তি বাই পক্ষে ঝুঁকে আছে, এবং দ্রুতগতির সূচকগুলো প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকে অবস্থান করছে। 【গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর】 উপরের প্রতিরোধ স্তর R1: 2.543E-4, যা বর্তমান দাম থেকে 2.27% দূরত্বে অবস্থিত; R2: 2.577E-4, যা বর্তমান দাম থেকে 7.81% দূরত্বে অবস্থিত, এটি দূরবর্তী সাপোর্ট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। নিচের সাপোর্ট স্তর S1: 2.487E-4, যা বর্তমান দাম থেকে 4.42% দূরত্বে অবস্থিত; কেন্দ্রীয় পরিসর 2.521E-4, যা বর্তমান দাম থেকে 3.14% দূরত্বে অবস্থিত, এটি নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, 114514 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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The token name comes from the Japanese internet number meme “114514,” often associated by the community with niche subculture jokes such as Yajuu Senpai.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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