bane প্রাইস ($BANE)
bane($BANE) বর্তমানে 0.00002297USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.95KUSD। $BANE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $BANE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $BANE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, bane থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, bane থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006344 ছিল।
গত 60 দিনে, bane থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000033221 ছিল।
গত 90 দিনে, bane থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000150674652420476 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.11%
|30 দিন
|$ +0.0000006344
|+2.76%
|60 দিন
|$ +0.0000033221
|+14.46%
|90 দিন
|$ -0.00000150674652420476
|-6.15%
bane এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.11%
+9.65%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
bane has created an all encompassing ecosystem that includes non-crypto as well as crypto users. Our battle royale type game is built with highest quality developers from some of the team that used to work on "Five Nights at Freddy's". bane has developed a strong community of holders and evolved into a first of its kind blockchain based E-Sports Gaming company. From that development, bane has found itself as a business registered in Dubai, creating a business model that is the greatest utility for the project. It aims to be a technologically robust defi project merging the artistically and technically complex world of game development. For all token holders, there is an additional dApp NFT scratch card game that was just released, which connects to users wallets (use official links only) and by holding at least $100 worth of bane tokens, they have a chance at winning prizes daily, including NFTs.
bane ($BANE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $BANEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 $BANE থেকে VND
₫0.60445555
|1 $BANE থেকে AUD
A$0.0000351441
|1 $BANE থেকে GBP
￡0.0000169978
|1 $BANE থেকে EUR
€0.0000195245
|1 $BANE থেকে USD
$0.00002297
|1 $BANE থেকে MYR
RM0.0000973928
|1 $BANE থেকে TRY
₺0.0009341899
|1 $BANE থেকে JPY
¥0.00337659
|1 $BANE থেকে ARS
ARS$0.030423765
|1 $BANE থেকে RUB
₽0.0018373703
|1 $BANE থেকে INR
₹0.0020149284
|1 $BANE থেকে IDR
Rp0.3704838191
|1 $BANE থেকে KRW
₩0.0319025736
|1 $BANE থেকে PHP
₱0.0013035475
|1 $BANE থেকে EGP
￡E.0.0011149638
|1 $BANE থেকে BRL
R$0.0001247271
|1 $BANE থেকে CAD
C$0.0000314689
|1 $BANE থেকে BDT
৳0.0027871798
|1 $BANE থেকে NGN
₦0.0351760283
|1 $BANE থেকে UAH
₴0.0009488907
|1 $BANE থেকে VES
Bs0.00294016
|1 $BANE থেকে CLP
$0.02218902
|1 $BANE থেকে PKR
Rs0.0065087792
|1 $BANE থেকে KZT
₸0.0123959902
|1 $BANE থেকে THB
฿0.0007423904
|1 $BANE থেকে TWD
NT$0.000686803
|1 $BANE থেকে AED
د.إ0.0000842999
|1 $BANE থেকে CHF
Fr0.000018376
|1 $BANE থেকে HKD
HK$0.0001800848
|1 $BANE থেকে MAD
.د.م0.0002076488
|1 $BANE থেকে MXN
$0.0004265529
|1 $BANE থেকে PLN
zł0.0000836108
|1 $BANE থেকে RON
лв0.0000999195
|1 $BANE থেকে SEK
kr0.0002198229
|1 $BANE থেকে BGN
лв0.0000383599
|1 $BANE থেকে HUF
Ft0.0077941804
|1 $BANE থেকে CZK
Kč0.0004819106
|1 $BANE থেকে KWD
د.ك0.00000700585
|1 $BANE থেকে ILS
₪0.0000787871