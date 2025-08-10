Balanced প্রাইস (BALN)
Balanced(BALN) বর্তমানে 0.069181USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.83MUSD। BALN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00064538426757201 ছিল।
গত 30 দিনে, Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0173555135 ছিল।
গত 60 দিনে, Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0213012934 ছিল।
গত 90 দিনে, Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00624484207969808 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00064538426757201
|-0.92%
|30 দিন
|$ -0.0173555135
|-25.08%
|60 দিন
|$ -0.0213012934
|-30.79%
|90 দিন
|$ +0.00624484207969808
|+9.92%
Balanced এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.05%
-0.92%
+2.57%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.
Balanced (BALN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BALNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
