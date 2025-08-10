USSD সম্পর্কে আরও

USSD প্রাইসের তথ্য

USSD হোয়াইটপেপার

USSD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

USSD টোকেনোমিক্স

USSD প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Autonomous Secure Dollar লোগো

Autonomous Secure Dollar প্রাইস (USSD)

তালিকাভুক্ত নয়

Autonomous Secure Dollar (USSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.997994
$0.997994$0.997994
-0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Autonomous Secure Dollar (USSD) এর প্রাইস

Autonomous Secure Dollar(USSD) বর্তমানে 0.997994USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 71.79KUSD। USSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Autonomous Secure Dollar এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.10%
Autonomous Secure Dollar এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
71.93K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Autonomous Secure Dollar (USSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Autonomous Secure Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001087495015195 ছিল।
গত 30 দিনে, Autonomous Secure Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008413089 ছিল।
গত 60 দিনে, Autonomous Secure Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017627568 ছিল।
গত 90 দিনে, Autonomous Secure Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000623030869179 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.001087495015195-0.10%
30 দিন$ +0.0008413089+0.08%
60 দিন$ +0.0017627568+0.18%
90 দিন$ +0.000623030869179+0.06%

Autonomous Secure Dollar (USSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Autonomous Secure Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.996682
$ 0.996682$ 0.996682

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 1.092
$ 1.092$ 1.092

-0.59%

-0.10%

+0.05%

Autonomous Secure Dollar (USSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 71.79K
$ 71.79K$ 71.79K

--
----

71.93K
71.93K 71.93K

Autonomous Secure Dollar (USSD) কী?

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Autonomous Secure Dollar (USSD) এর টোকেনোমিক্স

Autonomous Secure Dollar (USSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Autonomous Secure Dollar (USSD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

USSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 USSD থেকে VND
26,262.21211
1 USSD থেকে AUD
A$1.52693082
1 USSD থেকে GBP
0.73851556
1 USSD থেকে EUR
0.8482949
1 USSD থেকে USD
$0.997994
1 USSD থেকে MYR
RM4.23149456
1 USSD থেকে TRY
40.58841598
1 USSD থেকে JPY
¥146.705118
1 USSD থেকে ARS
ARS$1,321.843053
1 USSD থেকে RUB
79.82954006
1 USSD থেকে INR
87.54403368
1 USSD থেকে IDR
Rp16,096.67516582
1 USSD থেকে KRW
1,386.09390672
1 USSD থেকে PHP
56.6361595
1 USSD থেকে EGP
￡E.48.44262876
1 USSD থেকে BRL
R$5.41910742
1 USSD থেকে CAD
C$1.36725178
1 USSD থেকে BDT
121.09659196
1 USSD থেকে NGN
1,528.31803166
1 USSD থেকে UAH
41.22713214
1 USSD থেকে VES
Bs127.743232
1 USSD থেকে CLP
$964.062204
1 USSD থেকে PKR
Rs282.79157984
1 USSD থেকে KZT
538.57744204
1 USSD থেকে THB
฿32.25516608
1 USSD থেকে TWD
NT$29.8400206
1 USSD থেকে AED
د.إ3.66263798
1 USSD থেকে CHF
Fr0.7983952
1 USSD থেকে HKD
HK$7.82427296
1 USSD থেকে MAD
.د.م9.02186576
1 USSD থেকে MXN
$18.53274858
1 USSD থেকে PLN
3.63269816
1 USSD থেকে RON
лв4.3412739
1 USSD থেকে SEK
kr9.55080258
1 USSD থেকে BGN
лв1.66664998
1 USSD থেকে HUF
Ft338.63932408
1 USSD থেকে CZK
20.93791412
1 USSD থেকে KWD
د.ك0.30438817
1 USSD থেকে ILS
3.42311942