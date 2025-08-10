Autonomous Secure Dollar প্রাইস (USSD)
Autonomous Secure Dollar(USSD) বর্তমানে 0.997994USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 71.79KUSD। USSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Autonomous Secure Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001087495015195 ছিল।
গত 30 দিনে, Autonomous Secure Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008413089 ছিল।
গত 60 দিনে, Autonomous Secure Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017627568 ছিল।
গত 90 দিনে, Autonomous Secure Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000623030869179 ছিল।
|আজ
|$ -0.001087495015195
|-0.10%
|30 দিন
|$ +0.0008413089
|+0.08%
|60 দিন
|$ +0.0017627568
|+0.18%
|90 দিন
|$ +0.000623030869179
|+0.06%
Autonomous Secure Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.59%
-0.10%
+0.05%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.
Autonomous Secure Dollar (USSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
