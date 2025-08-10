Audit প্রাইস (AUDIT)
Audit(AUDIT) বর্তমানে 0.01564443USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.57MUSD। AUDIT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AUDIT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AUDIT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Audit থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004853 ছিল।
গত 30 দিনে, Audit থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0022544343 ছিল।
গত 60 দিনে, Audit থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010769969 ছিল।
গত 90 দিনে, Audit থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.014688976288614678 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0004853
|+3.20%
|30 দিন
|$ +0.0022544343
|+14.41%
|60 দিন
|$ -0.0010769969
|-6.88%
|90 দিন
|$ -0.014688976288614678
|-48.42%
Audit এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.89%
+3.20%
+16.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs.
Audit (AUDIT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AUDITটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
