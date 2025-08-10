Arbius প্রাইস (AIUS)
Arbius(AIUS) বর্তমানে 5.56USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.71MUSD। AIUS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Arbius থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.052194054384838 ছিল।
গত 30 দিনে, Arbius থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1806521840 ছিল।
গত 60 দিনে, Arbius থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -3.5102604080 ছিল।
গত 90 দিনে, Arbius থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -17.037220177036895 ছিল।
|আজ
|$ -0.052194054384838
|-0.93%
|30 দিন
|$ -0.1806521840
|-3.24%
|60 দিন
|$ -3.5102604080
|-63.13%
|90 দিন
|$ -17.037220177036895
|-75.39%
Arbius এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.53%
-0.93%
-6.09%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income.
Arbius (AIUS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AIUSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
