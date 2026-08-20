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ANI Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00268901 USD। ANI-এর মার্কেট ক্যাপ 257,181 USD। ANI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!ANI Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00268901 USD। ANI-এর মার্কেট ক্যাপ 257,181 USD। ANI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ANI সম্পর্কে আরও

ANI প্রাইসের তথ্য

ANI কী

ANI হোয়াইটপেপার

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ANI টোকেনোমিক্স

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ANI Token প্রাইস (ANI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ANI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00269038
$0.00269038$0.00269038
-0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
ANI Token (ANI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:04:20 (UTC+8)

ANI Token-এর আজকের প্রাইস

আজ ANI Token (ANI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00268901, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.95% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ANI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ANI-এর জন্য $ 0.00268901

ANI Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 257,181 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 95.64M ANI। গত 24 ঘণ্টায়, ANI এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00263489 (নিম্ন) এবং $ 0.0026912 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00534324 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ANI গত ঘণ্টায় -0.00% এবং গত 7 দিনে +1.96% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 42.26-তে পৌঁছেছে।

ANI Token (ANI) এর মার্কেট তথ্য

$ 257.18K
$ 257.18K$ 257.18K

$ 42.26
$ 42.26$ 42.26

$ 257.19K
$ 257.19K$ 257.19K

95.64M
95.64M 95.64M

95,643,636.74193665
95,643,636.74193665 95,643,636.74193665

ANI Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 257.18K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 42.26। ANI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 95.64M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 95643636.74193665। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 257.19K

ANI Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00263489
$ 0.00263489$ 0.00263489
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0026912
$ 0.0026912$ 0.0026912
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00263489
$ 0.00263489$ 0.00263489

$ 0.0026912
$ 0.0026912$ 0.0026912

$ 0.00534324
$ 0.00534324$ 0.00534324

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+1.95%

+1.96%

+1.96%

ANI Token (ANI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, ANI Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ANI Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000227175 ছিল।
গত 60 দিনে, ANI Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000128639 ছিল।
গত 90 দিনে, ANI Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000133752711112 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.95%
30 দিন$ +0.0000227175+0.84%
60 দিন$ -0.0000128639-0.47%
90 দিন$ +0.0000000133752711112+0.00%

ANI Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য ANI Token (ANI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ANI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
ANI Token (ANI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, ANI Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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ANI Token সম্পর্কে

ANI Token কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?

ANI Token -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।

ANI-এর বর্তমান দাম কত?

টোকেনটির দাম Tk0.3306720050965775220000, যা গত ২৪ ঘন্টায় 1.94% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।

ANI Token কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?

ANI Token Meme,Base Ecosystem,Hydra Ecosystem ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে ANI-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।

ANI Token-এর বাজার মূলধন কত?

এর বাজার মূলধন Tk31625972.73447956820000, যা এই অ্যাসেটকে #4088 র‍্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।

ANI-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?

বাজারে 95642173.73449619 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।

ANI Token-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত একদিনে, ANI Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।

আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘন্টায়, ANI Token Tk0.3240167792268980580000 এবং Tk0.330941313017024640000 মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ANI Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:04:20 (UTC+8)

ANI Token (ANI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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