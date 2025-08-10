ANGRYGUY প্রাইস (ANGRYGUY)
ANGRYGUY(ANGRYGUY) বর্তমানে 0.00001133USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.30KUSD। ANGRYGUY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, ANGRYGUY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ANGRYGUY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000011072 ছিল।
গত 60 দিনে, ANGRYGUY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000009728 ছিল।
গত 90 দিনে, ANGRYGUY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000682135123931773 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.89%
|30 দিন
|$ +0.0000011072
|+9.77%
|60 দিন
|$ +0.0000009728
|+8.59%
|90 দিন
|$ -0.000000682135123931773
|-5.67%
ANGRYGUY এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.47%
+0.89%
+7.39%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ANGRYGUY is a meme-based cryptocurrency designed to bring humor and utility to the blockchain. Born from the frustration of everyday life, ANGRYGUY channels those feelings into a fun and engaging community-driven token. Its purpose is to entertain while also fostering a sense of empowerment for holders. Whether you're holding ANGRYGUY as a playful investment or part of a larger movement, it brings together meme culture and cryptocurrency to create an ecosystem where anger turns into opportunity. Holders can unlock rewards, exclusive content, and a space for venting in a light-hearted way.
ANGRYGUY (ANGRYGUY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ANGRYGUYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
