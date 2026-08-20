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AllUnity CHF-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.25 USD। CHFAU-এর মার্কেট ক্যাপ 58,531,473 USD। CHFAU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!AllUnity CHF-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.25 USD। CHFAU-এর মার্কেট ক্যাপ 58,531,473 USD। CHFAU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

CHFAU সম্পর্কে আরও

CHFAU প্রাইসের তথ্য

CHFAU কী

CHFAU অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

CHFAU টোকেনোমিক্স

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AllUnity CHF প্রাইস (CHFAU)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CHFAU থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.25
$1.25$1.25
+0.01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
AllUnity CHF (CHFAU) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:51:43 (UTC+8)

AllUnity CHF-এর আজকের প্রাইস

আজ AllUnity CHF (CHFAU)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.25, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.38% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CHFAU থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CHFAU-এর জন্য $ 1.25

AllUnity CHF বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 58,531,473 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 46.89M CHFAU। গত 24 ঘণ্টায়, CHFAU এর ট্রেড হয়েছে $ 1.23 (নিম্ন) এবং $ 1.25 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.25 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.23

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CHFAU গত ঘণ্টায় -0.08% এবং গত 7 দিনে +1.48% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.38K-তে পৌঁছেছে।

AllUnity CHF (CHFAU) এর মার্কেট তথ্য

$ 58.53M
$ 58.53M$ 58.53M

$ 3.38K
$ 3.38K$ 3.38K

$ 58.53M
$ 58.53M$ 58.53M

46.89M
46.89M 46.89M

46,889,521.921656
46,889,521.921656 46,889,521.921656

AllUnity CHF এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 58.53M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.38K। CHFAU এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 46.89M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 46889521.921656। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 58.53M

AllUnity CHF-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.23
$ 1.23$ 1.23
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.25
$ 1.25$ 1.25
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

-0.08%

+1.38%

+1.48%

+1.48%

AllUnity CHF (CHFAU) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, AllUnity CHF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01696476 ছিল।
গত 30 দিনে, AllUnity CHF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, AllUnity CHF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, AllUnity CHF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001749734011245 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01696476+1.38%
30 দিন$ 0--
60 দিন$ 0--
90 দিন$ +0.001749734011245+0.00%

AllUnity CHF এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য AllUnity CHF (CHFAU) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CHFAU এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
AllUnity CHF (CHFAU) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, AllUnity CHF এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে AllUnity CHF এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? CHFAU এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, AllUnity CHF প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

AllUnity CHF (CHFAU) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base EcosystemCHF StablecoinEthereum Ecosystem

AllUnity CHF সম্পর্কে

কোনটি AllUnity CHF-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম?

AllUnity CHF (CHFAU) এখন Tk153.7345663588000000 BDT দামে রয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 1.37% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই দামটি বড় বড় এক্সচেঞ্জগুলোর সবশেষ সমন্বিত বাজার হারকে প্রতিফলিত করে এবং লাইভ বাজার কার্যকলাপের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে আপডেট হয়।

আজ AllUnity CHF-এর দামের পরিবর্তনে কী কী উপাদান প্রভাব ফেলছে?

গত ২৪ ঘণ্টার সাম্প্রতিক দামের পরিবর্তন বাজার মনোভাব, তরলতার ওঠানামা এবং Stablecoins,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,CHF Stablecoin,Tempo Ecosystem সেক্টরের মধ্যে শ্রেণীগত পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে গঠিত। বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং ---এ অন-চেইন কার্যকলাপও স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতায় অবদান রাখতে পারে।

CHFAU-এর ট্রেডিং আগ্রহ কতটা শক্তিশালী?

িনিয়োগকারীরা ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বেশি আত্মবিশ্বাস এবং ভালো দাম নির্ধারণের ইঙ্গিত দেয়।

AllUnity CHF বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে কোথায় অবস্থান করছে?

এটি বর্তমানে #380 বাজার র‍্যাঙ্কিং অর্জন করেছে এবং বাজার মূলধন Tk7198648495.99744840992000 রয়েছে, যা এর সেক্টরের মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠিত সম্পদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

CHFAU-এর প্রচলিত সরবরাহ আমাদের কী বলে?

46889521.921656 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের পরিমাণ স্বল্পতা, দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজার মূল্যায়ন নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে।

আজকের দাম কীভাবে AllUnity CHF-এর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের সাথে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে Tk151.2748132970592000 এবং Tk153.7345663588000000 দামের মধ্যে দামের পরিসর দিনের মধ্যে অস্থিরতাকে তুলে ধরে এবং ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী দামের সুযোগ বিচার করতে সাহায্য করে।

AllUnity CHF কীভাবে অনুরূপ সম্পদগুলোর সাথে তুলনা করা যায়?

অন্যান্য Stablecoins,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,CHF Stablecoin,Tempo Ecosystem টোকেনের বিপরীতে, CHFAU ধারাবাহিক ভলিউম এবং খুচরা ও প্রতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকারীদের ধারাবাহিক আগ্রহের সমর্থনে প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: AllUnity CHF সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:51:43 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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