Alkimi প্রাইস ($ADS)
Alkimi($ADS) বর্তমানে 0.087544USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.81MUSD। $ADS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $ADS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $ADS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Alkimi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00752497 ছিল।
গত 30 দিনে, Alkimi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0071796672 ছিল।
গত 60 দিনে, Alkimi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0165595691 ছিল।
গত 90 দিনে, Alkimi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.07096984127940824 ছিল।
Alkimi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.03%
+9.40%
-24.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Alkimi ($ADS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $ADSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
