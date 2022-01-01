Alkimi ($ADS) এর টোকেনোমিক্স
Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants.
Alkimi ($ADS) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।
মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:
মোট সরবরাহ:
সর্বাধিক সংখ্যক $ADS টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।
সর্বোচ্চ সরবরাহ:
মোট কতগুলো $ADS টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।
মুদ্রাস্ফীতির হার:
নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।
ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।
সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।
নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।
এখন যেহেতু আপনি $ADS এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, $ADSটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!
