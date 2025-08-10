AGI ALPHA AGENT প্রাইস (AGIALPHA)
AGI ALPHA AGENT(AGIALPHA) বর্তমানে 0.02952961USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.81MUSD। AGIALPHA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AGIALPHA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AGIALPHA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AGI ALPHA AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00107752 ছিল।
গত 30 দিনে, AGI ALPHA AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0017746705 ছিল।
গত 60 দিনে, AGI ALPHA AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4165192684 ছিল।
গত 90 দিনে, AGI ALPHA AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0283783003474958639 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00107752
|+3.79%
|30 দিন
|$ -0.0017746705
|-6.00%
|60 দিন
|$ +0.4165192684
|+1,410.51%
|90 দিন
|$ +0.0283783003474958639
|+2,464.87%
AGI ALPHA AGENT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.81%
+3.79%
+26.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The AGI ALPHA AGENT Is Being Built On THE RIGHT APPROACH to AGI in Web3 — S = ∫L dt: DIDs X ENS For Access & Identity, $AGIALPHA For Access & Incentives and NFTs For Outputs Of The AGI ALPHA AGENT, Exclusively (NFTs For AGI Models? Irrelevant.) Once summoned, the AGI ALPHA AGENT seamlessly integrates with cutting-edge AI models—Llama, Anthropic, OpenAI, etc.—with (maybe) Inference-Time Search, tapping into AGI Nodes for on-demand computational power.
AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AGIALPHAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 AGIALPHA থেকে VND
₫777.07168715
|1 AGIALPHA থেকে AUD
A$0.0451803033
|1 AGIALPHA থেকে GBP
￡0.0218519114
|1 AGIALPHA থেকে EUR
€0.0251001685
|1 AGIALPHA থেকে USD
$0.02952961
|1 AGIALPHA থেকে MYR
RM0.1252055464
|1 AGIALPHA থেকে TRY
₺1.2009692387
|1 AGIALPHA থেকে JPY
¥4.34085267
|1 AGIALPHA থেকে ARS
ARS$39.111968445
|1 AGIALPHA থেকে RUB
₽2.3620735039
|1 AGIALPHA থেকে INR
₹2.5903373892
|1 AGIALPHA থেকে IDR
Rp476.2839655783
|1 AGIALPHA থেকে KRW
₩41.0130847368
|1 AGIALPHA থেকে PHP
₱1.6758053675
|1 AGIALPHA থেকে EGP
￡E.1.4333672694
|1 AGIALPHA থেকে BRL
R$0.1603457823
|1 AGIALPHA থেকে CAD
C$0.0404555657
|1 AGIALPHA থেকে BDT
৳3.5831228774
|1 AGIALPHA থেকে NGN
₦45.2213494579
|1 AGIALPHA থেকে UAH
₴1.2198681891
|1 AGIALPHA থেকে VES
Bs3.77979008
|1 AGIALPHA থেকে CLP
$28.52560326
|1 AGIALPHA থেকে PKR
Rs8.3675102896
|1 AGIALPHA থেকে KZT
₸15.9359493326
|1 AGIALPHA থেকে THB
฿0.9543969952
|1 AGIALPHA থেকে TWD
NT$0.882935339
|1 AGIALPHA থেকে AED
د.إ0.1083736687
|1 AGIALPHA থেকে CHF
Fr0.023623688
|1 AGIALPHA থেকে HKD
HK$0.2315121424
|1 AGIALPHA থেকে MAD
.د.م0.2669476744
|1 AGIALPHA থেকে MXN
$0.5483648577
|1 AGIALPHA থেকে PLN
zł0.1074877804
|1 AGIALPHA থেকে RON
лв0.1284538035
|1 AGIALPHA থেকে SEK
kr0.2825983677
|1 AGIALPHA থেকে BGN
лв0.0493144487
|1 AGIALPHA থেকে HUF
Ft10.0199872652
|1 AGIALPHA থেকে CZK
Kč0.6195312178
|1 AGIALPHA থেকে KWD
د.ك0.00900653105
|1 AGIALPHA থেকে ILS
₪0.1012865623