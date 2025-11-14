XL1 প্রাইস(XL1)
আজ XL1 (XL1)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0006721, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.05% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান XL1 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি XL1-এর জন্য $ 0.0006721।
XL1 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1489 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.86M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 5.74B XL1। গত 24 ঘণ্টায়, XL1 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0006623 (নিম্ন) এবং $ 0.0007218 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.003549262214266047 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.000691157422397371।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, XL1 গত ঘণ্টায় -0.17% এবং গত 7 দিনে -6.99% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.10K-তে পৌঁছেছে।
No.1489
ETH
XL1 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.86M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.10K। XL1 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 5.74B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 38000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 25.54M।
XL1 এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000035746
|-5.05%
|30 দিন
|$ -0.000431
|-39.08%
|60 দিন
|$ +0.0001721
|+34.42%
|90 দিন
|$ +0.0001721
|+34.42%
আজ, XL1 এর পরিবর্তন $ -0.000035746 (-5.05%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.000431(-39.08%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, XL1 এর প্রাইস $ +0.0001721 (+34.42%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.0001721 (+34.42%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি XL1 (XL1) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই XL1 প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, XL1 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.
XL1 সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
পরিমাণ
1 XL1 = 0.0006721 USD