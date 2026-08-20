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Whitebridge Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00193 BDT। WBAI-এর মার্কেট ক্যাপ 820,028.895253289346 BDT। WBAI-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Whitebridge Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00193 BDT। WBAI-এর মার্কেট ক্যাপ 820,028.895253289346 BDT। WBAI-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WBAI সম্পর্কে আরও

WBAI প্রাইসের তথ্য

WBAI কী

WBAI হোয়াইটপেপার

WBAI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WBAI টোকেনোমিক্স

WBAI প্রাইস পূর্বাভাস

WBAI ইতিহাস

WBAI ক্রয়ের গাইড

WBAI-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

WBAI স্পট

WBAI USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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Whitebridge Network প্রাইস(WBAI)

1 WBAI থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳0.2358653
৳0.2358653৳0.2358653
+2.33%1D
BDT
Whitebridge Network (WBAI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 14:57:54 (UTC+8)

Whitebridge Network-এর আজকের প্রাইস

আজ Whitebridge Network (WBAI)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00193, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.33% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WBAI থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি WBAI-এর জন্য ৳ 0.00193

Whitebridge Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1969 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 820.03K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 424.89M WBAI। গত 24 ঘণ্টায়, WBAI এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.001882 (নিম্ন) এবং ৳ 0.001937 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 11.1781531368870909843 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.1292584602111573441

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WBAI গত ঘণ্টায় -0.06% এবং গত 7 দিনে +21.53% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 58.27K-তে পৌঁছেছে।

Whitebridge Network (WBAI) এর মার্কেট তথ্য

No.1969

৳ 820.03K
৳ 820.03K৳ 820.03K

৳ 58.27K
৳ 58.27K৳ 58.27K

৳ 1.93M
৳ 1.93M৳ 1.93M

424.89M
424.89M 424.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.48%

BSC

Whitebridge Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 820.03K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 58.27K। WBAI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 424.89M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 1.93M

Whitebridge Network-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.001882
৳ 0.001882৳ 0.001882
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.001937
৳ 0.001937৳ 0.001937
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.001882
৳ 0.001882৳ 0.001882

৳ 0.001937
৳ 0.001937৳ 0.001937

৳ 11.1781531368870909843
৳ 11.1781531368870909843৳ 11.1781531368870909843

৳ 0.1292584602111573441
৳ 0.1292584602111573441৳ 0.1292584602111573441

-0.06%

+2.33%

+21.53%

+21.53%

Whitebridge Network (WBAI) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Whitebridge Network এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.00537053+2.33%
30 দিন৳ +0.000494+34.40%
60 দিন৳ +0.000456+30.93%
90 দিন৳ +0.000651+50.89%
Whitebridge Network আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, WBAI এর পরিবর্তন ৳ +0.00537053 (+2.33%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Whitebridge Network 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.000494(+34.40%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Whitebridge Network 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, WBAI এর প্রাইস ৳ +0.000456 (+30.93%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Whitebridge Network 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.000651 (+50.89%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Whitebridge Network (WBAI) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Whitebridge Network প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Whitebridge Network-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Whitebridge Network-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

কোন বিষয়গুলো Whitebridge Network-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

WBAI এর দাম নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর প্রভাবিত হয়: বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের গতিবিধি, সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মনোভাব, বিটকয়েনের দামের গতিবিধি, এক্সচেঞ্জগুলিতে লেনদেনের পরিমাণ, নিয়ন্ত্রণমূলক সংবাদ ও উন্নয়ন, প্রকল্পের আপডেট ও অংশীদারিত্ব, বিনিয়োগকারীদের কৌশলগত জল্পনা, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর, টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের প্যাটার্ন এবং হুইল লেনদেন।

মানুষ কেন Whitebridge Network-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের হোয়াইটব্রিজ নেটওয়ার্ক (WBAI) এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর পারফরম্যান্স ট্র্যাক করা, বাজারে প্রবেশ বা বেরিয়ে আসার সময় ঠিক করা, বিনিয়োগের লাভজনকতা মূল্যায়ন করা এবং বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে আপডেট থাকা। রিয়েল-টাইম দাম ট্রেডারদের অস্থিরতার সুযোগ গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

Whitebridge Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Whitebridge Network (WBAI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WBAI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Whitebridge Network (WBAI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Whitebridge Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Whitebridge Network এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WBAI এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Whitebridge Network প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Whitebridge Network কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Whitebridge Network দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে WBAI কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Whitebridge Network কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Whitebridge Network (WBAI) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Whitebridge Network তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Whitebridge Network (WBAI) কিনবেন নির্দেশিকা

Whitebridge Network দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Whitebridge Network এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Whitebridge Network (WBAI) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

Whitebridge Network (WBAI) কী?

WhiteBridge AI Agents Network is transforming how people-data is accessed, verified, and analyzed. Built on a decentralized intelligence layer, it connects people-data providers (DePIN) and AI Agents to turn scattered public records and online signals into trustable insights that empower smarter, more reliable decisions.

Whitebridge Network সম্পর্কিত রিসোর্স

Whitebridge Network সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Whitebridge Network ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

Artificial Intelligence (AI)Binance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Whitebridge Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 14:57:54 (UTC+8)

Whitebridge Network (WBAI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Whitebridge Network সম্পর্কে আরও জানুন

WBAI USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে WBAI-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে WBAI USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
WBAI/USDT
৳0.23610972
৳0.23610972৳0.23610972
+2.38%
30.46M (USDT)

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হট

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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

WBAI-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

WBAI
WBAI
BDT
BDT

1 WBAI = 0.2358653 BDT