Warden প্রাইস(WARD)
আজ Warden (WARD)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00308, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.09% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WARD থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি WARD-এর জন্য ৳ 0.00308।
Warden বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1567 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 770.99K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 250.32M WARD। গত 24 ঘণ্টায়, WARD এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.003003 (নিম্ন) এবং ৳ 0.003191 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 19.6469869519671587015 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.2705638116572760094।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WARD গত ঘণ্টায় +0.62% এবং গত 7 দিনে +1.34% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 88.07K-তে পৌঁছেছে।
No.1567
WARDEN
Warden এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 770.99K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 88.07K। WARD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 250.32M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 3.08M।
+0.62%
-0.09%
+1.34%
+1.34%
Warden এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.00033951
|-0.09%
|30 দিন
|৳ -0.000851
|-21.65%
|60 দিন
|৳ -0.006601
|-68.19%
|90 দিন
|৳ -0.010563
|-77.43%
আজ, WARD এর পরিবর্তন ৳ -0.00033951 (-0.09%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.000851(-21.65%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, WARD এর প্রাইস ৳ -0.006601 (-68.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.010563 (-77.43%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Warden প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Warden-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
WARD মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 75% | বিয়ারিশ 25%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
【বাজারের গঠন】 WARD_USDT ার ঘণ্টার সময়সীমায় 0.005135 মূল্য পর্যায় রেকর্ড করেছে, যা হাবের মধ্যভাগের 0.00517 এর নিচে 0.7% দূরত্বে অবস্থিত। মূল্য চলাচল এমএ ও ইএমএ-র সমস্ত লাইনে ক্রয়ের সংকেতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠনের মধ্যে রয়েছে, যা প্রযুক্তিগত দিক থেকে একটি সমগ্র বাছাইয়ের অবস্থা প্রদর্শন করে। বর্তমানে এটি কেন্দ্রীয় সিস্টেমের নিকটবর্তী অংশে অবস্থিত এবং উপরের প্রতিরোধ স্তরের খুব কাছাকাছি। 【শক্তির অবস্থা】 MACD সোনালী ক্রসওভার অবস্থায় রয়েছে, আর দ্রুত ও ধীর গড় সূচকগুলি 7 ক্রয় এবং 0 বিক্রয়ের সংকেত দ্বারা একটি সমগ্র বাছাইয়ের ব্যবস্থা প্রদর্শন করছে। RSI মাঝারি পাঠ্য রেকর্ড করেছে, শক্তির বিতরণে অতিরিক্ত উত্তপ্ত অবস্থার কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি। সংক্ষিপ্ত এবং মাঝারি-দীর্ঘ সময়ের সূচকগুলি একই দিকে সারিবদ্ধ রয়েছে, এবং দোলন হার তুলনামূলকভাবে সংকোচনের সীমার মধ্যে রয়েছে। 【গুরুত্বপূর্ণ মূল্য পর্যায়】 উপরের প্রতিরোধ স্তর R1 অবস্থিত 0.00526 (বর্তমান মূল্য থেকে 2.4% দূরে), আর R2 স্থাপিত হয়েছে 0.00537 (বর্তমান মূল্য থেকে 4.6% দূরে) যা দূরবর্তী লক্ষ্য অঞ্চল গঠন করে। নিচের সমর্থন স্তর S1 অবস্থিত 0.00506 (বর্তমান মূল্য থেকে 1.4% দূরে), আর S2 অবস্থিত 0.00497 (বর্তমান মূল্য থেকে 3.2% দূরে) যা নিকটবর্তী প্রতিরোধ স্তর হিসেবে কাজ করে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Warden এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Warden দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে WARD কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Warden কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Warden (WARD) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
Warden এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Warden (WARD) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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