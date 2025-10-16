VELO এর লাইভ প্রাইস 0.009823 USD। রিয়েল-টাইম VELO থেকে USD প্রাইস আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম, এবং আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন। এখন MEXC-এ VELO প্রাইস ট্রেন্ড সহজে অনুসন্ধান করুন।VELO এর লাইভ প্রাইস 0.009823 USD। রিয়েল-টাইম VELO থেকে USD প্রাইস আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম, এবং আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন। এখন MEXC-এ VELO প্রাইস ট্রেন্ড সহজে অনুসন্ধান করুন।

1 VELO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.009823
$0.009823$0.009823
-1.66%1D
USD
VELO (VELO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-10-16 11:00:27 (UTC+8)

VELO (VELO) প্রাইস তথ্য (USD)

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.009498
$ 0.009498$ 0.009498
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.010667
$ 0.010667$ 0.010667
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.009498
$ 0.009498$ 0.009498

$ 0.010667
$ 0.010667$ 0.010667

$ 2.06620174
$ 2.06620174$ 2.06620174

$ 0.001029260893382974
$ 0.001029260893382974$ 0.001029260893382974

+0.23%

-1.66%

-18.29%

-18.29%

VELO (VELO) রিয়েল-টাইম প্রাইস হল $ 0.009823। গত 24 ঘন্টা ধরে, VELO সর্বনিম্ন $ 0.009498 এবং সর্বোচ্চের মধ্যে ট্রেড হয়েছে $ 0.010667, যা সক্রিয় বাজার অস্থিরতা দেখায়। VELO এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস হল $ 2.06620174, যেখানে এর সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস হল $ 0.001029260893382974

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সের দিক থেকে, VELO গত এক ঘণ্টায় +0.23% পরিবর্তিত হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় -1.66% এবং গত 7 দিনে -18.29% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি আপনাকে MEXC-তে এর সর্বশেষ প্রাইস ট্রেন্ড এবং বাজারের গতিশীলতার একটি দ্রুত ওভারভিউ প্রদান করে।

VELO (VELO) এর মার্কেট তথ্য

No.241

$ 172.53M
$ 172.53M$ 172.53M

$ 365.50K
$ 365.50K$ 365.50K

$ 235.75M
$ 235.75M$ 235.75M

17.56B
17.56B 17.56B

24,000,000,000
24,000,000,000 24,000,000,000

23,999,804,349
23,999,804,349 23,999,804,349

73.18%

ETH

VELO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 172.53M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 365.50K। VELO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 17.56B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 23999804349। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 235.75M

VELO (VELO) প্রাইসের হিস্টরি USD

VELO এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00016581-1.66%
30 দিন$ -0.005303-35.06%
60 দিন$ -0.006158-38.54%
90 দিন$ -0.010052-50.58%
VELO আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, VELO এর পরিবর্তন $ -0.00016581 (-1.66%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

VELO 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.005303(-35.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

VELO 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, VELO এর প্রাইস $ -0.006158 (-38.54%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

VELO 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.010052 (-50.58%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি VELO (VELO) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই VELO প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

VELO (VELO) কী?

VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

MEXC-তে VELO উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার VELO এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে VELO এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে VELO সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার VELO কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

VELO প্রাইস প্রেডিকশন (USD)

VELO (VELO) এর মূল্য আগামীকাল, আগামী সপ্তাহে বা আগামী মাসে USD এ কত হবে? 2025, 2026, 2027, 2028 — কিংবা এখন থেকে 10 বা 20 বছর পর আপনার VELO (VELO) অ্যাসেটের মূল্য কত হতে পারে? আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন টুল ব্যবহার করে VELO এর স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় ধরণের পূর্বাভাস অন্বেষণ করুন।

এখনই যাচাই করুন VELO প্রাইস প্রেডিকশন!

VELO (VELO) এর টোকেনোমিক্স

VELO (VELO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VELOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

VELO (VELO) কীভাবে কিনবেন

VELO কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ VELO কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

VELO থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 VELO(VELO) থেকে VND
258.492245
1 VELO(VELO) থেকে AUD
A$0.01512742
1 VELO(VELO) থেকে GBP
0.00726902
1 VELO(VELO) থেকে EUR
0.00834955
1 VELO(VELO) থেকে USD
$0.009823
1 VELO(VELO) থেকে MYR
RM0.04145306
1 VELO(VELO) থেকে TRY
0.41099432
1 VELO(VELO) থেকে JPY
¥1.47345
1 VELO(VELO) থেকে ARS
ARS$13.38275697
1 VELO(VELO) থেকে RUB
0.77248072
1 VELO(VELO) থেকে INR
0.86157533
1 VELO(VELO) থেকে IDR
Rp163.71660118
1 VELO(VELO) থেকে KRW
13.93323789
1 VELO(VELO) থেকে PHP
0.57042161
1 VELO(VELO) থেকে EGP
￡E.0.46747657
1 VELO(VELO) থেকে BRL
R$0.05343712
1 VELO(VELO) থেকে CAD
C$0.0137522
1 VELO(VELO) থেকে BDT
1.19536087
1 VELO(VELO) থেকে NGN
14.38205076
1 VELO(VELO) থেকে COP
$38.37109375
1 VELO(VELO) থেকে ZAR
R.0.17023259
1 VELO(VELO) থেকে UAH
0.40952087
1 VELO(VELO) থেকে TZS
T.Sh.24.07597654
1 VELO(VELO) থেকে VES
Bs1.895839
1 VELO(VELO) থেকে CLP
$9.420257
1 VELO(VELO) থেকে PKR
Rs2.76075415
1 VELO(VELO) থেকে KZT
5.29253417
1 VELO(VELO) থেকে THB
฿0.31865812
1 VELO(VELO) থেকে TWD
NT$0.30078026
1 VELO(VELO) থেকে AED
د.إ0.03605041
1 VELO(VELO) থেকে CHF
Fr0.00776017
1 VELO(VELO) থেকে HKD
HK$0.07632471
1 VELO(VELO) থেকে AMD
֏3.75778865
1 VELO(VELO) থেকে MAD
.د.م0.09007691
1 VELO(VELO) থেকে MXN
$0.18133258
1 VELO(VELO) থেকে SAR
ريال0.03683625
1 VELO(VELO) থেকে ETB
Br1.4479102
1 VELO(VELO) থেকে KES
KSh1.26903337
1 VELO(VELO) থেকে JOD
د.أ0.006964507
1 VELO(VELO) থেকে PLN
0.03575572
1 VELO(VELO) থেকে RON
лв0.04282828
1 VELO(VELO) থেকে SEK
kr0.09292558
1 VELO(VELO) থেকে BGN
лв0.01640441
1 VELO(VELO) থেকে HUF
Ft3.28962447
1 VELO(VELO) থেকে CZK
0.20441663
1 VELO(VELO) থেকে KWD
د.ك0.003005838
1 VELO(VELO) থেকে ILS
0.03221944
1 VELO(VELO) থেকে BOB
Bs0.0677787
1 VELO(VELO) থেকে AZN
0.0166991
1 VELO(VELO) থেকে TJS
SM0.09056806
1 VELO(VELO) থেকে GEL
0.0265221
1 VELO(VELO) থেকে AOA
Kz9.00366357
1 VELO(VELO) থেকে BHD
.د.ب0.003703271
1 VELO(VELO) থেকে BMD
$0.009823
1 VELO(VELO) থেকে DKK
kr0.0628672
1 VELO(VELO) থেকে HNL
L0.25716614
1 VELO(VELO) থেকে MUR
0.4459642
1 VELO(VELO) থেকে NAD
$0.17042905
1 VELO(VELO) থেকে NOK
kr0.09911407
1 VELO(VELO) থেকে NZD
$0.01709202
1 VELO(VELO) থেকে PAB
B/.0.009823
1 VELO(VELO) থেকে PGK
K0.04115837
1 VELO(VELO) থেকে QAR
ر.ق0.03575572
1 VELO(VELO) থেকে RSD
дин.0.98652389
1 VELO(VELO) থেকে UZS
soʻm119.79266376
1 VELO(VELO) থেকে ALL
L0.81678245
1 VELO(VELO) থেকে ANG
ƒ0.01758317
1 VELO(VELO) থেকে AWG
ƒ0.0176814
1 VELO(VELO) থেকে BBD
$0.019646
1 VELO(VELO) থেকে BAM
KM0.01650264
1 VELO(VELO) থেকে BIF
Fr28.889443
1 VELO(VELO) থেকে BND
$0.01267167
1 VELO(VELO) থেকে BSD
$0.009823
1 VELO(VELO) থেকে JMD
$1.57089416
1 VELO(VELO) থেকে KHR
39.44975738
1 VELO(VELO) থেকে KMF
Fr4.164952
1 VELO(VELO) থেকে LAK
213.54347399
1 VELO(VELO) থেকে LKR
රු2.97479732
1 VELO(VELO) থেকে MDL
L0.16522286
1 VELO(VELO) থেকে MGA
Ar44.2477035
1 VELO(VELO) থেকে MOP
P0.078584
1 VELO(VELO) থেকে MVR
0.1502919
1 VELO(VELO) থেকে MWK
MK17.05380853
1 VELO(VELO) থেকে MZN
MT0.62778793
1 VELO(VELO) থেকে NPR
रु1.38425716
1 VELO(VELO) থেকে PYG
69.173566
1 VELO(VELO) থেকে RWF
Fr14.213881
1 VELO(VELO) থেকে SBD
$0.08084329
1 VELO(VELO) থেকে SCR
0.14793438
1 VELO(VELO) থেকে SRD
$0.38496337
1 VELO(VELO) থেকে SVC
$0.08585302
1 VELO(VELO) থেকে SZL
L0.17042905
1 VELO(VELO) থেকে TMT
m0.03447873
1 VELO(VELO) থেকে TND
د.ت0.028673337
1 VELO(VELO) থেকে TTD
$0.06659994
1 VELO(VELO) থেকে UGX
Sh33.869704
1 VELO(VELO) থেকে XAF
Fr5.520526
1 VELO(VELO) থেকে XCD
$0.0265221
1 VELO(VELO) থেকে XOF
Fr5.520526
1 VELO(VELO) থেকে XPF
Fr1.001946
1 VELO(VELO) থেকে BWP
P0.13958483
1 VELO(VELO) থেকে BZD
$0.019646
1 VELO(VELO) থেকে CVE
$0.93249739
1 VELO(VELO) থেকে DJF
Fr1.738671
1 VELO(VELO) থেকে DOP
$0.61796493
1 VELO(VELO) থেকে DZD
د.ج1.27777584
1 VELO(VELO) থেকে FJD
$0.02229821
1 VELO(VELO) থেকে GNF
Fr85.410985
1 VELO(VELO) থেকে GTQ
Q0.07514595
1 VELO(VELO) থেকে GYD
$2.05408753
1 VELO(VELO) থেকে ISK
kr1.188583

VELO সম্পর্কিত রিসোর্স

VELO সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল VELO ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: VELO সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

আজ VELO (VELO) এর মূল্য কত?
VELO এর লাইভ প্রাইস USD তে 0.009823 USD, সর্বশেষ বাজার তথ্যের সাথে রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয়েছে।
বর্তমানে VELO থেকে USD এর প্রাইস কত?
বর্তমান প্রাইস VELO থেকে USD হল $ 0.009823। সঠিক টোকেন কনভার্সনের জন্য MEXC কনভার্টারটি দেখুন।
VELO এর মার্কেট ক্যাপ কত?
VELO এর মার্কেট ক্যাপ $ 172.53M USD। মার্কেট ক্যাপ = বর্তমান প্রাইস × সার্কুলেটিং সরবরাহ। এটি টোকেনের মোট বাজার মূল্য এবং র‍্যাঙ্কিং নির্দেশ করে।
VELO এর সার্কুলেটিং সরবরাহ কত?
VELO এর সার্কুলেটিং সরবরাহ হল 17.56B USD
VELOএর সর্বকালের সর্বোচ্চ (ATH) প্রাইস কত ছিল?
VELO একটি ATH প্রাইস 2.06620174 USD অর্জন করেছে
VELO এর সর্বকালের সর্বনিম্ন (ATL) প্রাইস কত ছিল?
VELO ATL প্রাইস 0.001029260893382974 USD দেখেছিল।
VELO এর ট্রেডিং ভলিউম কত?
VELO এর জন্য লাইভ 24-ঘন্টা ট্রেডিং ভলিউম হল $ 365.50K USD
VELO এই বছর কি আরও বাড়বে?
VELO বাজারের অবস্থা এবং প্রকল্পের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে এই বছর আরও বেশি হতে পারে। আরও গভীর বিশ্লেষণের জন্য VELO প্রাইস প্রেডিকশন দেখুন।
VELO (VELO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
10-15 12:29:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$697 million liquidated across the market in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-15 05:12:00এক্সপার্ট ইনসাইট
Powell: Current economic growth may be better than expected, a rate cut in September is reasonable
10-14 20:24:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, SKYAI Drops Over 40% in 24h
10-14 19:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Liquidations across the market rise to $624 million in the past 24 hours, over 210,000 traders liquidated
10-14 18:42:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto market pauses rally and turns bearish, total market cap drops to $3.93 trillion
10-14 18:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Total stablecoin market cap breaks through $310 billion to reach new high, increasing by over $80 billion this year

তাজা খবর

কেন এত মানুষ এখনও বুল রানে টাকা হারাচ্ছে?

October 6, 2025

বিটকয়েন লেয়ার 2 নেটওয়ার্কের উত্থান: ২০২৫ সালে বিটকয়েনের ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধারে প্রযুক্তি বোঝা

October 6, 2025

এল্টকয়েন 2025: যখন TOTAL3 নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় কিন্তু আপনার পোর্টফোলিও সঞ্চালিত হয় না

October 5, 2025
আরও দেখুন

