TIA (TIA) এর টোকেনোমিক্স
TIA (TIA) এর তথ্য
Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.
TIA (TIA) এর টোকেনোমিক্স এবং প্রাইস বিশ্লেষণ
TIA (TIA) এর মূল টোকেনোমিক্স এবং প্রাইসের ডেটা এক্সপ্লোর করুন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেট ক্যাপ, সরবরাহের বিবরণ, FDV এবং প্রাইস হিস্টরি। এক নজরে টোকেনের বর্তমান মূল্য এবং মার্কেট পজিশন বুঝুন।
TIA (TIA) এর বিস্তারিত টোকেন কাঠামো
TIA টোকেন কীভাবে ইস্যু করা হয়, বরাদ্দ করা হয় এবং আনলক করা হয় তা আরও গভীরভাবে জানুন। এই অংশটি টোকেনের অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল দিকগুলো তুলে ধরে: উপযোগিতা, প্রণোদনা এবং ভেস্টিং।
Celestia’s token economics are designed to support its modular data availability network, incentivize network participants, and ensure long-term sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with a detailed table for clarity.
Issuance Mechanism
- Token Name: TIA
- Initial Supply: 1,000,000,000 TIA at mainnet launch (Oct. 31, 2023)
- Inflation:
- Starts at 8% annual inflation for the first year.
- Decreases by 10% each year until stabilizing at 1.5% annual inflation from Oct. 31, 2039, onward.
- 98% of new tokens go to validators as block rewards; 2% to the Community Pool for ecosystem initiatives.
Allocation Mechanism
|Category
|Description
|% of Genesis Supply
|Public Allocation
|Genesis Drop & Incentivized Testnet (7.41%), Future Initiatives (12.59%)
|20.00%
|R&D & Ecosystem
|Foundation & core devs for protocol maintenance, development, and ecosystem initiatives
|26.79%
|Early Backers: Series A&B
|Early supporters of Celestia
|19.67%
|Early Backers: Seed
|Early supporters of Celestia
|15.90%
|Initial Core Contributors
|Celestia Labs team members and first core contributors
|17.64%
Usage and Incentive Mechanism
- Network Transaction Fees: All data availability transactions (“PayforBlobs”) require TIA for fees, which are composed of a flat and a variable component based on data size.
- Staking: TIA holders can stake tokens to secure the network and earn inflationary rewards.
- Governance: TIA stakers can propose and vote on on-chain governance proposals (Celestia Improvement Proposals, CIPs) that affect network parameters and Community Pool spending.
- Community Pool: Receives 2% of block rewards, funding ecosystem initiatives via governance.
Locking and Unlocking Mechanism
- Staking: All tokens, whether locked or unlocked, can be staked. Staking rewards are unlocked upon receipt and immediately liquid.
- Unlock Schedules: Each allocation category has a specific vesting and unlocking schedule, summarized below.
Unlocking Table
|Allocation Category
|Unlocking Schedule
|Unlock Start Date
|Unlock Method
|Amount (TIA)
|Unlock Periods
|Public Allocation
|Fully unlocked at launch
|2023-10-31
|Instant
|200,000,000
|1
|R&D & Ecosystem
|25% unlocked at launch; 75% unlocks daily from year 1 to year 4
|2023-10-31
|Instant/Daily
|67M/201M
|1/1095
|Early Backers: Seed
|33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 2
|2024-10-31
|Instant/Daily
|52.47M/106.53M
|1/365
|Early Backers: Series A&B
|33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 2
|2024-10-31
|Instant/Daily
|65.01M/131.99M
|1/365
|Initial Core Contributors
|33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 3
|2024-10-31
|Instant/Daily
|58.08M/117.92M
|1/730
- Cliff Unlock Event: On Oct. 31, 2024, a major unlock (“cliff”) occurs, releasing 33% of allocations for Early Backers and Core Contributors, significantly increasing circulating supply.
- Continuous Vesting: Remaining tokens for these groups unlock linearly (daily) over the subsequent 1–3 years, depending on the category.
- R&D & Ecosystem: 25% unlocked at launch, 75% unlocks daily over three years starting from the first anniversary.
Implications and Analysis
- Supply Dynamics: The initial cliff unlock introduces a large supply shock, followed by predictable, steady monthly unlocks, which can impact market liquidity and price.
- Incentive Alignment: The inflationary rewards and vesting schedules are designed to incentivize long-term participation and network security.
- Governance and Flexibility: TIA holders have significant influence over network parameters and ecosystem funding, supporting decentralized governance.
References
- For detailed unlock schedules and governance, see the Celestia documentation.
- For the inflation schedule, refer to ADR019.
Celestia’s token economics reflect a careful balance between rewarding early contributors, supporting ongoing development, and fostering a robust, decentralized ecosystem. The combination of inflationary rewards, structured unlocks, and active governance mechanisms aims to ensure both security and adaptability as the network evolves.
TIA (TIA) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ
TIA (TIA) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।
মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:
মোট সরবরাহ:
সর্বাধিক সংখ্যক TIA টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।
সর্বোচ্চ সরবরাহ:
মোট কতগুলো TIA টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।
মুদ্রাস্ফীতির হার:
নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।
ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।
সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।
নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।
এখন যেহেতু আপনি TIA এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, TIAটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!
