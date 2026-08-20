Sleepless AI প্রাইস(SLEEPLESSAI)
আজ Sleepless AI (SLEEPLESSAI)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01744, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SLEEPLESSAI থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি SLEEPLESSAI-এর জন্য ৳ 0.01744।
Sleepless AI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #895 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 9.70M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 556.31M SLEEPLESSAI। গত 24 ঘণ্টায়, SLEEPLESSAI এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.01683 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01789 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 290.548335343398434885 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 2.0752006631059980276।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SLEEPLESSAI গত ঘণ্টায় -0.69% এবং গত 7 দিনে +2.76% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 61.09K-তে পৌঁছেছে।
No.895
55.63%
BSC
Sleepless AI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 9.70M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 61.09K। SLEEPLESSAI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 556.31M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 17.44M।
-0.69%
0.00%
+2.76%
+2.76%
Sleepless AI এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ 0
|0.00%
|30 দিন
|৳ -0.00271
|-13.45%
|60 দিন
|৳ -0.00363
|-17.23%
|90 দিন
|৳ -0.01062
|-37.85%
আজ, SLEEPLESSAI এর পরিবর্তন ৳ 0 (0.00%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00271(-13.45%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SLEEPLESSAI এর প্রাইস ৳ -0.00363 (-17.23%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.01062 (-37.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Sleepless AI (SLEEPLESSAI) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Sleepless AI প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Sleepless AI-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, Sleepless AI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Sleepless AI (SLEEPLESSAI) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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