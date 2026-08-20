Prosper প্রাইস(PROSPER)
আজ Prosper (PROSPER)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01976, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.15% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PROSPER থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি PROSPER-এর জন্য ৳ 0.01976।
Prosper বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1883 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 1.02M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 51.39M PROSPER। গত 24 ঘণ্টায়, PROSPER এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.01963 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01981 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 1,148.0809409795 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 2.193375078476038017।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PROSPER গত ঘণ্টায় +0.15% এবং গত 7 দিনে -4.82% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 56.75K-তে পৌঁছেছে।
No.1883
NONE
Prosper এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 1.02M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 56.75K। PROSPER এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 51.39M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 1.98M।
+0.15%
+0.15%
-4.82%
-4.82%
Prosper এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0036169
|+0.15%
|30 দিন
|৳ -0.00148
|-6.97%
|60 দিন
|৳ -0.00214
|-9.78%
|90 দিন
|৳ +0.00103
|+5.49%
আজ, PROSPER এর পরিবর্তন ৳ +0.0036169 (+0.15%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00148(-6.97%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, PROSPER এর প্রাইস ৳ -0.00214 (-9.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.00103 (+5.49%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Prosper-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, Prosper এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Prosper (PROSPER) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency.
Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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