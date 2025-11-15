Pipe Network প্রাইস(PIPE)
আজ Pipe Network (PIPE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.07385, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.61% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PIPE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PIPE-এর জন্য $ 0.07385।
Pipe Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1200 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.39M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.00M PIPE। গত 24 ঘণ্টায়, PIPE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.07283 (নিম্ন) এবং $ 0.07854 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.34291515733046557 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.05288812467524619।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PIPE গত ঘণ্টায় +0.68% এবং গত 7 দিনে -5.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 61.19K-তে পৌঁছেছে।
Pipe Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 7.39M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 61.19K। PIPE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 73.85M।
Pipe Network এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
আজ, PIPE এর পরিবর্তন $ -0.0043892 (-5.60%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.02239(-23.27%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, PIPE এর প্রাইস $ +0.02385 (+47.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.02385 (+47.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.
Pipe Network সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
