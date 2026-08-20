Owlto Finance প্রাইস(OWL)
আজ Owlto Finance (OWL)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0008078, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.79% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OWL থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি OWL-এর জন্য ৳ 0.0008078।
Owlto Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- OWL। গত 24 ঘণ্টায়, OWL এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0008033 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0008344 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OWL গত ঘণ্টায় +0.28% এবং গত 7 দিনে -9.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 55.29K-তে পৌঁছেছে।
BSC
Owlto Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 55.29K। OWL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 1.62M।
+0.28%
-0.79%
-9.17%
-9.17%
Owlto Finance এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.000786108
|-0.79%
|30 দিন
|৳ -0.0003039
|-27.34%
|60 দিন
|৳ -0.0000992
|-10.94%
|90 দিন
|৳ -0.0031162
|-79.42%
আজ, OWL এর পরিবর্তন ৳ -0.000786108 (-0.79%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0003039(-27.34%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, OWL এর প্রাইস ৳ -0.0000992 (-10.94%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0031162 (-79.42%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Owlto Finance (OWL) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Owlto Finance প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Owlto Finance-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
OWL মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 25% | বিয়ারিশ 75%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S2 ≤ প্রাইস < S1
|S2-S1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
【বাজার কাঠামো】OWL_USDT ার ঘণ্টার সময়কালে 0.004343 পর্যন্ত অবস্থান করছে, যা কেন্দ্রীয় স্তর 0.004562-এর প্রায় 4.8% নিচে। দামটি S1 সমর্থন 0.004372-এর কাছাকাছি চলছে এবং S2 সমর্থন 0.004242-এর সাথে মাত্র 2.3% দূরত্বে অবস্থান করছে। বর্তমান কাঠামো নিম্নমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করছে এবং কেন্দ্রীয় স্তরের প্রায় দুর্বল অঞ্চলে অবস্থান করছে। 【শক্তির অবস্থা】MA গ্রুপ ও EMA গ্রুপ উভয়ই 7 ক্রয়, 0 নিরপেক্ষ এবং 0 বিক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করেছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের গড় সিস্টেমের সমন্বিত বিন্যাস প্রদর্শন করে। MACD ইঙ্গিতকারী ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, যেখানে দ্রুত ও ধীর লাইনের শক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা যাচ্ছে। RSI নিরপেক্ষ সীমার মধ্যে চলছে, এবং শক্তির বিতরণে কোনো উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীভূত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়নি। 【গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর】উপরের প্রতিরোধ R1 0.004692-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 8.0% দূরে। নিচের সমর্থন S1 0.004372-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.7% দূরে একটি নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ স্তর। S2 সমর্থন 0.004242 নিচের দিকে 2.3% দূরে অবস্থিত, যা দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষামূলক অঞ্চল হিসেবে কাজ করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Owlto Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Owlto Finance দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে OWL কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Owlto Finance কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Owlto Finance (OWL) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
Owlto Finance এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Owlto Finance (OWL) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন
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Owlto Finance (OWL), an AI-powered interoperability protocol that enables fast, low-cost, and secure cross-chain transfers and execution, which is built to scale the liquidity and adoption of native tokens, stablecoins, RWA across ecosystems.
Owlto Finance সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
লিভারেজ ব্যবহার করে OWL-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে OWL USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Owlto Finance প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।
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