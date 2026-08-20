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Owlto Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0008078 BDT। OWL-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। OWL-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Owlto Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0008078 BDT। OWL-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। OWL-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

OWL সম্পর্কে আরও

OWL প্রাইসের তথ্য

OWL কী

OWL হোয়াইটপেপার

OWL অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

OWL টোকেনোমিক্স

OWL প্রাইস পূর্বাভাস

OWL ইতিহাস

OWL ক্রয়ের গাইড

OWL-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

OWL স্পট

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Owlto Finance প্রাইস(OWL)

1 OWL থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳0.098721238
৳0.098721238৳0.098721238
-0.79%1D
BDT
Owlto Finance (OWL) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 12:15:07 (UTC+8)

Owlto Finance-এর আজকের প্রাইস

আজ Owlto Finance (OWL)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0008078, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.79% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OWL থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি OWL-এর জন্য ৳ 0.0008078

Owlto Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- OWL। গত 24 ঘণ্টায়, OWL এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0008033 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0008344 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OWL গত ঘণ্টায় +0.28% এবং গত 7 দিনে -9.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 55.29K-তে পৌঁছেছে।

Owlto Finance (OWL) এর মার্কেট তথ্য

--
----

৳ 55.29K
৳ 55.29K৳ 55.29K

৳ 1.62M
৳ 1.62M৳ 1.62M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Owlto Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 55.29K। OWL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 1.62M

Owlto Finance-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.0008033
৳ 0.0008033৳ 0.0008033
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.0008344
৳ 0.0008344৳ 0.0008344
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.0008033
৳ 0.0008033৳ 0.0008033

৳ 0.0008344
৳ 0.0008344৳ 0.0008344

--
----

--
----

+0.28%

-0.79%

-9.17%

-9.17%

Owlto Finance (OWL) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Owlto Finance এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -0.000786108-0.79%
30 দিন৳ -0.0003039-27.34%
60 দিন৳ -0.0000992-10.94%
90 দিন৳ -0.0031162-79.42%
Owlto Finance আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, OWL এর পরিবর্তন ৳ -0.000786108 (-0.79%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Owlto Finance 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0003039(-27.34%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Owlto Finance 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, OWL এর প্রাইস ৳ -0.0000992 (-10.94%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Owlto Finance 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0031162 (-79.42%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Owlto Finance (OWL) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Owlto Finance প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Owlto Finance-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Owlto Finance-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Owlto Finance-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

OWL মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 25% | বিয়ারিশ 75%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টS2 ≤ প্রাইস < S1S2-S1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

【বাজার কাঠামো】OWL_USDT ার ঘণ্টার সময়কালে 0.004343 পর্যন্ত অবস্থান করছে, যা কেন্দ্রীয় স্তর 0.004562-এর প্রায় 4.8% নিচে। দামটি S1 সমর্থন 0.004372-এর কাছাকাছি চলছে এবং S2 সমর্থন 0.004242-এর সাথে মাত্র 2.3% দূরত্বে অবস্থান করছে। বর্তমান কাঠামো নিম্নমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করছে এবং কেন্দ্রীয় স্তরের প্রায় দুর্বল অঞ্চলে অবস্থান করছে। 【শক্তির অবস্থা】MA গ্রুপ ও EMA গ্রুপ উভয়ই 7 ক্রয়, 0 নিরপেক্ষ এবং 0 বিক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করেছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের গড় সিস্টেমের সমন্বিত বিন্যাস প্রদর্শন করে। MACD ইঙ্গিতকারী ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, যেখানে দ্রুত ও ধীর লাইনের শক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা যাচ্ছে। RSI নিরপেক্ষ সীমার মধ্যে চলছে, এবং শক্তির বিতরণে কোনো উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীভূত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়নি। 【গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর】উপরের প্রতিরোধ R1 0.004692-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 8.0% দূরে। নিচের সমর্থন S1 0.004372-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.7% দূরে একটি নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ স্তর। S2 সমর্থন 0.004242 নিচের দিকে 2.3% দূরে অবস্থিত, যা দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষামূলক অঞ্চল হিসেবে কাজ করছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Owlto Finance-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

OWL টোকেনের দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা
2. প্ল্যাটফর্মের গ্রহণযোগ্যতা এবং ক্রস-চেইন ব্রিজের লেনদেনের পরিমাণ
3. টোকেনের উপযোগিতা এবং স্টেকিং রিওয়ার্ডের চাহিদা
4. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং ইকোসিস্টেমের সমন্বয়
5. DeFi প্রোটোকলকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক বিষয়ের উন্নয়ন
6. অন্যান্য ক্রস-চেইন ব্রিজ সমাধানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা
7. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং প্রোটোকলের আপগ্রেড
8. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং পরিমাণ এবং তরলতা
9. ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদকে প্রভাবিত করে এমন ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর
10. সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং গভর্নেন্সে অংশগ্রহণ

এই কারণগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে ডিফাই টোকেনগুলির জন্য সাধারণ দামের অস্থিরতা তৈরি করে।

মানুষ কেন Owlto Finance-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Owlto Finance (OWL) এর দাম জানতে চায়: সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর পারফরম্যান্স ট্র্যাক করা, বাজারের প্রবণতা শনাক্ত করা, ক্রয়/বিক্রয় অর্ডারের সময় ঠিক করা, বিনিয়োগের লাভ/লোকসান মূল্যায়ন করা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বাজারের অস্থিরতা সম্পর্কে আপডেট থাকা।

Owlto Finance এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Owlto Finance (OWL) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, OWL এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Owlto Finance (OWL) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Owlto Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Owlto Finance এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? OWL এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Owlto Finance প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Owlto Finance কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Owlto Finance দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে OWL কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Owlto Finance কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Owlto Finance (OWL) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Owlto Finance তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Owlto Finance (OWL) কিনবেন নির্দেশিকা

Owlto Finance দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Owlto Finance এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে Owlto Finance (OWL) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Owlto Finance (OWL) কী?

Owlto Finance (OWL), an AI-powered interoperability protocol that enables fast, low-cost, and secure cross-chain transfers and execution, which is built to scale the liquidity and adoption of native tokens, stablecoins, RWA across ecosystems.

Owlto Finance সম্পর্কিত রিসোর্স

Owlto Finance সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Owlto Finance ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCross-chain Communication

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Owlto Finance সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 12:15:07 (UTC+8)

Owlto Finance (OWL) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Owlto Finance সম্পর্কে আরও জানুন

OWL USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে OWL-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে OWL USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Owlto Finance (OWL) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Owlto Finance প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
OWL/USDT
৳0.098770122
৳0.098770122৳0.098770122
-0.66%
68.14M (USDT)

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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1 OWL = 0.098721238 BDT