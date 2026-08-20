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Momentum-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.186 BDT। MMT-এর মার্কেট ক্যাপ 37,961,748.864 BDT। MMT-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Momentum-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.186 BDT। MMT-এর মার্কেট ক্যাপ 37,961,748.864 BDT। MMT-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MMT সম্পর্কে আরও

MMT প্রাইসের তথ্য

MMT কী

MMT হোয়াইটপেপার

MMT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MMT টোকেনোমিক্স

MMT প্রাইস পূর্বাভাস

MMT ইতিহাস

MMT ক্রয়ের গাইড

MMT-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

MMT স্পট

MMT USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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Momentum প্রাইস(MMT)

1 MMT থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳22.755502
৳22.755502৳22.755502
+4.72%1D
BDT
Momentum (MMT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 11:33:18 (UTC+8)

Momentum-এর আজকের প্রাইস

আজ Momentum (MMT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.186, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.72% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MMT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি MMT-এর জন্য ৳ 0.186

Momentum বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #635 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 37.96M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 204.10M MMT। গত 24 ঘণ্টায়, MMT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.1614 (নিম্ন) এবং ৳ 0.1872 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 508.79330347033144352 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 12.1884433997130609233

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MMT গত ঘণ্টায় +1.63% এবং গত 7 দিনে +1.80% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 79.03K-তে পৌঁছেছে।

Momentum (MMT) এর মার্কেট তথ্য

No.635

৳ 37.96M
৳ 37.96M৳ 37.96M

৳ 79.03K
৳ 79.03K৳ 79.03K

৳ 186.00M
৳ 186.00M৳ 186.00M

204.10M
204.10M 204.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.40%

SUI

Momentum এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 37.96M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 79.03K। MMT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 204.10M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 186.00M

Momentum-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.1614
৳ 0.1614৳ 0.1614
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.1872
৳ 0.1872৳ 0.1872
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.1614
৳ 0.1614৳ 0.1614

৳ 0.1872
৳ 0.1872৳ 0.1872

৳ 508.79330347033144352
৳ 508.79330347033144352৳ 508.79330347033144352

৳ 12.1884433997130609233
৳ 12.1884433997130609233৳ 12.1884433997130609233

+1.63%

+4.72%

+1.80%

+1.80%

Momentum (MMT) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Momentum এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +1.025649+4.72%
30 দিন৳ +0.005+2.76%
60 দিন৳ +0.0323+21.01%
90 দিন৳ +0.0569+44.07%
Momentum আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, MMT এর পরিবর্তন ৳ +1.025649 (+4.72%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Momentum 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.005(+2.76%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Momentum 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MMT এর প্রাইস ৳ +0.0323 (+21.01%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Momentum 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0569 (+44.07%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Momentum (MMT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Momentum প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Momentum-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Momentum-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Momentum-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

MMT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টR1 < প্রাইস ≤ R2R1-R2 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের উপরে, কিন্তু চরম উচ্চ-মূল্যের অঞ্চলে নয়।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।

MMT_USDT ৪ ঘণ্টার সময়সীমায় 0.1633 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.1668 যা R1 প্রতিরোধ সীমা 0.1647 এবং R2 প্রতিরোধ সীমা 0.1674-এর মধ্যে অবস্থান করছে। মূল্য গঠনে উচ্চ স্তরে দোলনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে, স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো বৃদ্ধির দিকে সজ্জিত হয়ে আছে এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড হাব নীচের সমর্থন প্রদান করছে। বাজার বর্তমানে বাই-সে সমতার সীমানায় অবস্থান করছে; উপরের দিকে স্থান সীমাবদ্ধ রয়েছে R2 স্তরের কারণে, আর নীচের দিকে কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, দ্রুত ও ধীর লাইন নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার ক্ষয় প্রকাশ করছে। RSI ইন্ডিকেটর মধ্যম স্তরে অবস্থান করছে, কোনো ওভারবোট বা ওভারসোল্ড সংকেত প্রকাশ পায়নি, যা বাজারের আবেগ শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। KDJ এবং StochRSI ইন্ডিকেটর একই সাথে নিম্নমুখী হচ্ছে, যা স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়ের চাপ প্রকাশ করে। Bollinger Bands খোলার প্রসারণ সংকুচিত হয়ে গেছে, ওলাটাইলিটি হ্রাস পেয়েছে এবং মূল্য মধ্য প্যাটার্নের কাছাকাছি চলছে, একতরফা ব্রেকআউটের কোনো গতিশীলতা নেই। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সীমা অবস্থান করছে 0.1674 (বর্তমান মূল্যের চেয়ে +0.36% বেশি), যা ভেদ করার পর লক্ষ্য হবে 0.1700 এর এলাকা। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন সীমা অবস্থান করছে 0.1647 (বর্তমান মূল্যের চেয়ে -1.26% কম), যা ভেদ হলে 0.1633 কেন্দ্রবিন্দু পরীক্ষা করা হবে। দূরবর্তী প্রতিরোধ সীমা নির্ধারিত হয়েছে 0.1592 (বর্তমান মূল্যের চেয়ে -4.56% কম), যা S2 শক্তিশালী সমর্থন এলাকা হিসেবে কাজ করবে এবং নিম্নমুখী গতিশীলতার প্রধান সন্দর্ভ হিসেবে কাজ করবে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Momentum-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

কয়েকটি মূল কারণ মোমেন্টাম (MMT) ক্রিপ্টোকারেন্সির দামকে প্রভাবিত করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা
2. ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতার স্তর
3. সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা এবং বিটকয়েনের সহ-সম্পর্ক
4. টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের প্যাটার্ন এবং মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর
5. প্রকল্প সম্পর্কিত খবর এবং উন্নয়ন
6. ক্রিপ্টো বাজারকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক ঘোষণা
7. গ্রহণযোগ্যতার হার এবং বাস্তব জগতের ব্যবহারের ক্ষেত্র
8. টোকেনের সরবরাহের গতিবিধি এবং টোকেনোমিক্স
9. এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি এবং অংশীদারিত্ব
10. বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতা

মানুষ কেন Momentum-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Momentum (MMT) এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিও পরিচালনা এবং বাজারে প্রবেশ বা বাজার থেকে বেরিয়ে আসার সময় ঠিক করা। রিয়েল-টাইম দামের ডেটা বিনিয়োগকারীদের লাভজনকতা মূল্যায়ন করতে, অন্যান্য সম্পদের সাথে পারফরম্যান্স ট্র্যাক করতে এবং বর্তমান বাজারের অবস্থা ও অস্থিরতার প্রবণতার উপর ভিত্তি করে কৌশল বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে।

Momentum এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Momentum (MMT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MMT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Momentum (MMT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Momentum এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Momentum এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? MMT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Momentum প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Momentum কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Momentum দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে MMT কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Momentum কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Momentum (MMT) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Momentum তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Momentum (MMT) কিনবেন নির্দেশিকা

Momentum দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Momentum এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে Momentum (MMT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Momentum (MMT) কী?

Momentum is the operating system powering the next era of global finance, where crypto assets and real world assets are traded seamlessly on one platform.

Momentum সম্পর্কিত রিসোর্স

Momentum সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Momentum ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

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মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Momentum সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 11:33:18 (UTC+8)

Momentum (MMT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Momentum সম্পর্কে আরও জানুন

MMT USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে MMT-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে MMT USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
MMT/USDT
৳22.657734
৳22.657734৳22.657734
+4.50%
456.47K (USDT)
MMT/USDC
৳22.645513
৳22.645513৳22.645513
+4.45%
335.91K (USDT)

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হট

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-4.53%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.017952649
৳0.017952649৳0.017952649

+68.85%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.058061971
৳0.058061971৳0.058061971

+90.04%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0537724
৳0.0537724৳0.0537724

+15.78%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.2350208
৳14.2350208৳14.2350208

+14.53%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳202.50197
৳202.50197৳202.50197

+14.98%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

MMT-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

MMT
MMT
BDT
BDT

1 MMT = 22.73106 BDT