Momentum প্রাইস(MMT)
আজ Momentum (MMT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.186, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.72% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MMT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি MMT-এর জন্য ৳ 0.186।
Momentum বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #635 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 37.96M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 204.10M MMT। গত 24 ঘণ্টায়, MMT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.1614 (নিম্ন) এবং ৳ 0.1872 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 508.79330347033144352 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 12.1884433997130609233।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MMT গত ঘণ্টায় +1.63% এবং গত 7 দিনে +1.80% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 79.03K-তে পৌঁছেছে।
No.635
20.40%
SUI
Momentum এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 37.96M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 79.03K। MMT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 204.10M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 186.00M।
+1.63%
+4.72%
+1.80%
+1.80%
Momentum এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +1.025649
|+4.72%
|30 দিন
|৳ +0.005
|+2.76%
|60 দিন
|৳ +0.0323
|+21.01%
|90 দিন
|৳ +0.0569
|+44.07%
আজ, MMT এর পরিবর্তন ৳ +1.025649 (+4.72%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.005(+2.76%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MMT এর প্রাইস ৳ +0.0323 (+21.01%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0569 (+44.07%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Momentum-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
MMT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|R1 < প্রাইস ≤ R2
|R1-R2 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের উপরে, কিন্তু চরম উচ্চ-মূল্যের অঞ্চলে নয়।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
MMT_USDT ৪ ঘণ্টার সময়সীমায় 0.1633 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.1668 যা R1 প্রতিরোধ সীমা 0.1647 এবং R2 প্রতিরোধ সীমা 0.1674-এর মধ্যে অবস্থান করছে। মূল্য গঠনে উচ্চ স্তরে দোলনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে, স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো বৃদ্ধির দিকে সজ্জিত হয়ে আছে এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড হাব নীচের সমর্থন প্রদান করছে। বাজার বর্তমানে বাই-সে সমতার সীমানায় অবস্থান করছে; উপরের দিকে স্থান সীমাবদ্ধ রয়েছে R2 স্তরের কারণে, আর নীচের দিকে কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, দ্রুত ও ধীর লাইন নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার ক্ষয় প্রকাশ করছে। RSI ইন্ডিকেটর মধ্যম স্তরে অবস্থান করছে, কোনো ওভারবোট বা ওভারসোল্ড সংকেত প্রকাশ পায়নি, যা বাজারের আবেগ শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। KDJ এবং StochRSI ইন্ডিকেটর একই সাথে নিম্নমুখী হচ্ছে, যা স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়ের চাপ প্রকাশ করে। Bollinger Bands খোলার প্রসারণ সংকুচিত হয়ে গেছে, ওলাটাইলিটি হ্রাস পেয়েছে এবং মূল্য মধ্য প্যাটার্নের কাছাকাছি চলছে, একতরফা ব্রেকআউটের কোনো গতিশীলতা নেই। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সীমা অবস্থান করছে 0.1674 (বর্তমান মূল্যের চেয়ে +0.36% বেশি), যা ভেদ করার পর লক্ষ্য হবে 0.1700 এর এলাকা। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন সীমা অবস্থান করছে 0.1647 (বর্তমান মূল্যের চেয়ে -1.26% কম), যা ভেদ হলে 0.1633 কেন্দ্রবিন্দু পরীক্ষা করা হবে। দূরবর্তী প্রতিরোধ সীমা নির্ধারিত হয়েছে 0.1592 (বর্তমান মূল্যের চেয়ে -4.56% কম), যা S2 শক্তিশালী সমর্থন এলাকা হিসেবে কাজ করবে এবং নিম্নমুখী গতিশীলতার প্রধান সন্দর্ভ হিসেবে কাজ করবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Momentum এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Momentum (MMT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
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