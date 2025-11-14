Mitosis প্রাইস(MITO)
আজ Mitosis (MITO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.08504, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.03% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MITO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MITO-এর জন্য $ 0.08504।
Mitosis বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.69M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 196.27M MITO। গত 24 ঘণ্টায়, MITO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.08105 (নিম্ন) এবং $ 0.08757 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MITO গত ঘণ্টায় +1.08% এবং গত 7 দিনে +0.11% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 80.67K-তে পৌঁছেছে।
Mitosis এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 16.69M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 80.67K। MITO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 196.27M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 85.04M।
Mitosis এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0017621
|-2.03%
|30 দিন
|$ -0.03085
|-26.63%
|60 দিন
|$ -0.16838
|-66.45%
|90 দিন
|$ +0.07504
|+750.40%
আজ, MITO এর পরিবর্তন $ -0.0017621 (-2.03%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.03085(-26.63%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MITO এর প্রাইস $ -0.16838 (-66.45%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.07504 (+750.40%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
2040 সালে, Mitosis এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.
