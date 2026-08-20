Mame Inu প্রাইস(MAME)
আজ Mame Inu (MAME)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.005186, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.16% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MAME থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি MAME-এর জন্য ৳ 0.005186।
Mame Inu বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3690 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- MAME। গত 24 ঘণ্টায়, MAME এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.005129 (নিম্ন) এবং ৳ 0.005512 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 1.0911108286569515761 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.0765537320579939853।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MAME গত ঘণ্টায় -1.34% এবং গত 7 দিনে -6.26% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 65.06K-তে পৌঁছেছে।
No.3690
BSC
Mame Inu এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 65.06K। MAME এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 5.19M।
-1.34%
-1.16%
-6.26%
-6.26%
Mame Inu এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.00743814
|-1.16%
|30 দিন
|৳ -0.000663
|-11.34%
|60 দিন
|৳ +0.003186
|+159.30%
|90 দিন
|৳ +0.003186
|+159.30%
আজ, MAME এর পরিবর্তন ৳ -0.00743814 (-1.16%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.000663(-11.34%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MAME এর প্রাইস ৳ +0.003186 (+159.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.003186 (+159.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Mame Inu-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
MAME মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস > R2
|R2 এর উপরে
|উচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
**বাজারের গঠন** MAME_USDT র 4 ঘণ্টার বর্তমান মূল্য 0.008039, যা কেন্দ্রীয় স্তর 0.007782-এর উপরে 3.3% পরিমাণে অবস্থিত। এটি R1 (0.007826) এবং R2 (0.007913) এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছে। MA এবং EMA গ্রুপগুলোতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ক্রয়ের অনুপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং মূল্য স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপরে চলছে তবে উপরের ঘন স্তরের কাছ থেকে মাত্র 9% দূরে অবস্থিত। **শক্তির অবস্থা** MACD ডাইভারজেন্স ফর্মেশন দেখা দিয়েছে, যেখানে দ্রুত লাইন ধীর লাইনের নীচে অবস্থান করছে। RSI মাঝারি স্তরে রয়েছে, আর KDJ এবং StochRSI ডেটা অনুপস্থিত থাকায় দ্রুত শক্তির দিক নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। গড়ের বৈশিষ্ট্য এবং MACD ডাইভারজেন্স একত্রে একটি স্তরযুক্ত সংকেত তৈরি করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী শক্তি এবং প্রবণতার গঠনের মধ্যে বিসংগতি প্রকাশ করছে। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরসমূহ** উপরের দিকে R1 অবস্থান করছে 0.007826-এ (বর্তমান মূল্য থেকে -2.6%), আর R2 অবস্থান করছে 0.007913-এ (বর্তমান মূল্য থেকে -1.6%)। এগুলো নিকটস্থ চাপের স্তর গঠন করেছে। নিচের দিকে S1 অবস্থান করছে 0.007695-এ (বর্তমান মূল্য থেকে -4.3%), আর S2 অবস্থান করছে 0.007651-এ (বর্তমান মূল্য থেকে -4.8%)। এগুলো প্রত্যাবর্তনের সন্ধানের স্তর হিসেবে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় স্তর 0.007782 হল ক্রয়-বিক্রয়ের সীমানা, যা বর্তমান মূল্য থেকে -3.2% দূরে অবস্থিত।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Mame Inu এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Mame Inu - the last Shiba.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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