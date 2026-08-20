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Mame Inu-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.005186 BDT। MAME-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। MAME-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Mame Inu-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.005186 BDT। MAME-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। MAME-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MAME সম্পর্কে আরও

MAME প্রাইসের তথ্য

MAME কী

MAME অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MAME টোকেনোমিক্স

MAME প্রাইস পূর্বাভাস

MAME ইতিহাস

MAME ক্রয়ের গাইড

MAME-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

MAME স্পট

MAME USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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Mame Inu প্রাইস(MAME)

1 MAME থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳0.63378106
৳0.63378106৳0.63378106
-1.16%1D
BDT
Mame Inu (MAME) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 11:19:35 (UTC+8)

Mame Inu-এর আজকের প্রাইস

আজ Mame Inu (MAME)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.005186, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.16% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MAME থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি MAME-এর জন্য ৳ 0.005186

Mame Inu বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3690 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- MAME। গত 24 ঘণ্টায়, MAME এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.005129 (নিম্ন) এবং ৳ 0.005512 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 1.0911108286569515761 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.0765537320579939853

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MAME গত ঘণ্টায় -1.34% এবং গত 7 দিনে -6.26% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 65.06K-তে পৌঁছেছে।

Mame Inu (MAME) এর মার্কেট তথ্য

No.3690

--
----

৳ 65.06K
৳ 65.06K৳ 65.06K

৳ 5.19M
৳ 5.19M৳ 5.19M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Mame Inu এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 65.06K। MAME এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 5.19M

Mame Inu-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.005129
৳ 0.005129৳ 0.005129
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.005512
৳ 0.005512৳ 0.005512
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.005129
৳ 0.005129৳ 0.005129

৳ 0.005512
৳ 0.005512৳ 0.005512

৳ 1.0911108286569515761
৳ 1.0911108286569515761৳ 1.0911108286569515761

৳ 0.0765537320579939853
৳ 0.0765537320579939853৳ 0.0765537320579939853

-1.34%

-1.16%

-6.26%

-6.26%

Mame Inu (MAME) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Mame Inu এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -0.00743814-1.16%
30 দিন৳ -0.000663-11.34%
60 দিন৳ +0.003186+159.30%
90 দিন৳ +0.003186+159.30%
Mame Inu আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, MAME এর পরিবর্তন ৳ -0.00743814 (-1.16%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Mame Inu 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.000663(-11.34%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Mame Inu 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MAME এর প্রাইস ৳ +0.003186 (+159.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Mame Inu 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.003186 (+159.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Mame Inu (MAME) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Mame Inu প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Mame Inu-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Mame Inu-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Mame Inu-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

MAME মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টপ্রাইস > R2R2 এর উপরেউচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।

**বাজারের গঠন** MAME_USDT র 4 ঘণ্টার বর্তমান মূল্য 0.008039, যা কেন্দ্রীয় স্তর 0.007782-এর উপরে 3.3% পরিমাণে অবস্থিত। এটি R1 (0.007826) এবং R2 (0.007913) এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছে। MA এবং EMA গ্রুপগুলোতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ক্রয়ের অনুপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং মূল্য স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপরে চলছে তবে উপরের ঘন স্তরের কাছ থেকে মাত্র 9% দূরে অবস্থিত। **শক্তির অবস্থা** MACD ডাইভারজেন্স ফর্মেশন দেখা দিয়েছে, যেখানে দ্রুত লাইন ধীর লাইনের নীচে অবস্থান করছে। RSI মাঝারি স্তরে রয়েছে, আর KDJ এবং StochRSI ডেটা অনুপস্থিত থাকায় দ্রুত শক্তির দিক নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। গড়ের বৈশিষ্ট্য এবং MACD ডাইভারজেন্স একত্রে একটি স্তরযুক্ত সংকেত তৈরি করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী শক্তি এবং প্রবণতার গঠনের মধ্যে বিসংগতি প্রকাশ করছে। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরসমূহ** উপরের দিকে R1 অবস্থান করছে 0.007826-এ (বর্তমান মূল্য থেকে -2.6%), আর R2 অবস্থান করছে 0.007913-এ (বর্তমান মূল্য থেকে -1.6%)। এগুলো নিকটস্থ চাপের স্তর গঠন করেছে। নিচের দিকে S1 অবস্থান করছে 0.007695-এ (বর্তমান মূল্য থেকে -4.3%), আর S2 অবস্থান করছে 0.007651-এ (বর্তমান মূল্য থেকে -4.8%)। এগুলো প্রত্যাবর্তনের সন্ধানের স্তর হিসেবে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় স্তর 0.007782 হল ক্রয়-বিক্রয়ের সীমানা, যা বর্তমান মূল্য থেকে -3.2% দূরে অবস্থিত।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

Mame Inu এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Mame Inu (MAME) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MAME এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Mame Inu (MAME) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Mame Inu এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Mame Inu এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? MAME এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Mame Inu প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Mame Inu কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Mame Inu দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে MAME কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Mame Inu কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Mame Inu (MAME) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Mame Inu তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Mame Inu (MAME) কিনবেন নির্দেশিকা

Mame Inu দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Mame Inu এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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Mame Inu (MAME) কী?

Mame Inu - the last Shiba.

Mame Inu সম্পর্কিত রিসোর্স

Mame Inu সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল Mame Inu ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

BNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)Meme

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Mame Inu সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 11:19:35 (UTC+8)

Mame Inu (MAME) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Mame Inu সম্পর্কে আরও জানুন

MAME USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে MAME-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে MAME USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Mame Inu (MAME) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Mame Inu প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
MAME/USD1
৳0.6513793
৳0.6513793৳0.6513793
+2.44%
9.92M (USDT)
MAME/USDT
৳0.64233576
৳0.64233576৳0.64233576
+0.30%
12.17M (USDT)

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হট

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

MAME-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

MAME
MAME
BDT
BDT

1 MAME = 0.63378106 BDT