Magma Finance প্রাইস(MAGMA)
আজ Magma Finance (MAGMA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0,23807, যা গত 24 ঘণ্টায় 32,31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MAGMA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি MAGMA-এর জন্য ৳ 0,23807।
Magma Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #343 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 45.23M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 190.00M MAGMA। গত 24 ঘণ্টায়, MAGMA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0,16455 (নিম্ন) এবং ৳ 0,25072 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 69,724398066674934913 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 8,5191055828324400812।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MAGMA গত ঘণ্টায় +4,08% এবং গত 7 দিনে +24,24% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 239.37K-তে পৌঁছেছে।
No.343
19,00%
SUI
Magma Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 45.23M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 239.37K। MAGMA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 190.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 238,07M।
+4,08%
+32,31%
+24,24%
+24,24%
Magma Finance এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +7,0595007
|+32,31%
|30 দিন
|৳ -0,07311
|-23,50%
|60 দিন
|৳ -0,19212
|-44,66%
|90 দিন
|৳ -0,00277
|-1,16%
আজ, MAGMA এর পরিবর্তন ৳ +7,0595007 (+32,31%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0,07311(-23,50%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MAGMA এর প্রাইস ৳ -0,19212 (-44,66%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0,00277 (-1,16%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Magma Finance (MAGMA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Magma Finance প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Magma Finance-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
MAGMA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
MAGMA_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে কেন্দ্রীয় মান 0.16566-এর উপরে অবস্থান করছে, বর্তমান মূল্য 0.16924 এবং R1 প্রতিরোধ স্তর 0.17049-এর কাছাকাছি। মূল্যটি S1 থেকে R2 পর্যন্ত দোলনশীল পরিসরের উপরের অংশে অবস্থান করছে, যা হাব সিস্টেম অনুযায়ী দেখাচ্ছে যে বাই পক্ষ অস্থায়ী কাঠামোগত সুবিধা পেয়েছে। মুভিং এভারেজ গ্রুপ এবং EMA গ্রুপ উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, এবং সূচকগুলোর দিকও একই দিকে রয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে বর্তমান মূল্য গুরুত্বপূর্ণ জলবিভাজক স্তরের উপরে অবস্থান করছে। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, এবং কিনেটিক এনার্জি সূচক বাই পক্ষের দিকে নির্দেশ করছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান দেখা যাচ্ছে না, যা প্রকাশ করছে যে ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা মৃদু এবং অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত নয়। KDJ এবং StochRSI মূল্যের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো একই দিকে চলছে এবং কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাকডিভারেন্স দেখা যাচ্ছে না। ব্লিংক ব্যান্ডের খোলার অবস্থা দেখাচ্ছে যে অস্থিরতা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, মূল্য মাঝারি রেলের উপর দিয়ে উপরের রেলের দিকে প্রসারিত হচ্ছে, এবং বাজারের লেনদেনের সক্রিয়তা সাধারণ পর্যায়ে রয়েছে, কোনো আকস্মিক বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধির চিহ্ন নেই। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ স্তর 0.17049-এ অবস্থান করছে, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 1% দূরে, এটি তাৎক্ষণিক পরীক্ষার পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। দূরবর্তী প্রতিরোধ স্তর হিসেবে R2 স্তর 0.17358 নির্দেশ করছে, যা ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার সীমানা প্রদান করে। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন কেন্দ্রীয় মান 0.16566-এ অবস্থান করছে, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.1% দূরে, এবং এটি অস্থায়ী বাই-সেল বিভাজক রেখা হিসেবে কাজ করছে। পরবর্তী সমর্থন স্তর S1 0.16257-এ অবস্থান করছে, যা গভীর প্রতিরক্ষার সন্দর্ভে একটি সংকেত হিসেবে কাজ করছে। যদি মূল্য R1 অতিক্রম করে তবে R2-এর দিকে প্রসারিত হওয়ার পথ খুলে যাবে, আবার যদি কেন্দ্রীয় মান অতিক্রম করে তবে পরিসরের নিচের সীমানায় ফিরে যাবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Magma Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0,00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Magma Finance is the liquidity hub of Sui, pioneering the first Adaptive Liquidity Market Maker (ALMM) built entirely in Move. Designed to unlock the full potential of on-chain liquidity, Magma’s ALMM architecture dynamically concentrates liquidity across discrete price bins. This enables tighter pricing, deeper liquidity, and near-zero slippage for traders—while maximizing capital efficiency for liquidity providers.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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