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Magma Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0,23807 BDT। MAGMA-এর মার্কেট ক্যাপ 45 233 300 BDT। MAGMA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Magma Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0,23807 BDT। MAGMA-এর মার্কেট ক্যাপ 45 233 300 BDT। MAGMA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MAGMA সম্পর্কে আরও

MAGMA প্রাইসের তথ্য

MAGMA কী

MAGMA হোয়াইটপেপার

MAGMA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MAGMA টোকেনোমিক্স

MAGMA প্রাইস পূর্বাভাস

MAGMA ইতিহাস

MAGMA ক্রয়ের গাইড

MAGMA-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

MAGMA স্পট

MAGMA USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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Magma Finance প্রাইস(MAGMA)

1 MAGMA থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳28,9087755
৳28,9087755৳28,9087755
+32.31%1D
BDT
Magma Finance (MAGMA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 11:18:51 (UTC+8)

Magma Finance-এর আজকের প্রাইস

আজ Magma Finance (MAGMA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0,23807, যা গত 24 ঘণ্টায় 32,31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MAGMA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি MAGMA-এর জন্য ৳ 0,23807

Magma Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #343 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 45.23M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 190.00M MAGMA। গত 24 ঘণ্টায়, MAGMA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0,16455 (নিম্ন) এবং ৳ 0,25072 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 69,724398066674934913 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 8,5191055828324400812

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MAGMA গত ঘণ্টায় +4,08% এবং গত 7 দিনে +24,24% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 239.37K-তে পৌঁছেছে।

Magma Finance (MAGMA) এর মার্কেট তথ্য

No.343

৳ 45.23M
৳ 45.23M৳ 45.23M

৳ 239.37K
৳ 239.37K৳ 239.37K

৳ 238,07M
৳ 238,07M৳ 238,07M

190.00M
190.00M 190.00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

19,00%

SUI

Magma Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 45.23M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 239.37K। MAGMA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 190.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 238,07M

Magma Finance-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0,16455
৳ 0,16455৳ 0,16455
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0,25072
৳ 0,25072৳ 0,25072
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0,16455
৳ 0,16455৳ 0,16455

৳ 0,25072
৳ 0,25072৳ 0,25072

৳ 69,724398066674934913
৳ 69,724398066674934913৳ 69,724398066674934913

৳ 8,5191055828324400812
৳ 8,5191055828324400812৳ 8,5191055828324400812

+4,08%

+32,31%

+24,24%

+24,24%

Magma Finance (MAGMA) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Magma Finance এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +7,0595007+32,31%
30 দিন৳ -0,07311-23,50%
60 দিন৳ -0,19212-44,66%
90 দিন৳ -0,00277-1,16%
Magma Finance আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, MAGMA এর পরিবর্তন ৳ +7,0595007 (+32,31%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Magma Finance 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0,07311(-23,50%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Magma Finance 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MAGMA এর প্রাইস ৳ -0,19212 (-44,66%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Magma Finance 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0,00277 (-1,16%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Magma Finance (MAGMA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Magma Finance প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Magma Finance-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Magma Finance-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Magma Finance-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

MAGMA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।

MAGMA_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে কেন্দ্রীয় মান 0.16566-এর উপরে অবস্থান করছে, বর্তমান মূল্য 0.16924 এবং R1 প্রতিরোধ স্তর 0.17049-এর কাছাকাছি। মূল্যটি S1 থেকে R2 পর্যন্ত দোলনশীল পরিসরের উপরের অংশে অবস্থান করছে, যা হাব সিস্টেম অনুযায়ী দেখাচ্ছে যে বাই পক্ষ অস্থায়ী কাঠামোগত সুবিধা পেয়েছে। মুভিং এভারেজ গ্রুপ এবং EMA গ্রুপ উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, এবং সূচকগুলোর দিকও একই দিকে রয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে বর্তমান মূল্য গুরুত্বপূর্ণ জলবিভাজক স্তরের উপরে অবস্থান করছে। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, এবং কিনেটিক এনার্জি সূচক বাই পক্ষের দিকে নির্দেশ করছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান দেখা যাচ্ছে না, যা প্রকাশ করছে যে ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা মৃদু এবং অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত নয়। KDJ এবং StochRSI মূল্যের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো একই দিকে চলছে এবং কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাকডিভারেন্স দেখা যাচ্ছে না। ব্লিংক ব্যান্ডের খোলার অবস্থা দেখাচ্ছে যে অস্থিরতা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, মূল্য মাঝারি রেলের উপর দিয়ে উপরের রেলের দিকে প্রসারিত হচ্ছে, এবং বাজারের লেনদেনের সক্রিয়তা সাধারণ পর্যায়ে রয়েছে, কোনো আকস্মিক বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধির চিহ্ন নেই। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ স্তর 0.17049-এ অবস্থান করছে, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 1% দূরে, এটি তাৎক্ষণিক পরীক্ষার পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। দূরবর্তী প্রতিরোধ স্তর হিসেবে R2 স্তর 0.17358 নির্দেশ করছে, যা ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার সীমানা প্রদান করে। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন কেন্দ্রীয় মান 0.16566-এ অবস্থান করছে, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.1% দূরে, এবং এটি অস্থায়ী বাই-সেল বিভাজক রেখা হিসেবে কাজ করছে। পরবর্তী সমর্থন স্তর S1 0.16257-এ অবস্থান করছে, যা গভীর প্রতিরক্ষার সন্দর্ভে একটি সংকেত হিসেবে কাজ করছে। যদি মূল্য R1 অতিক্রম করে তবে R2-এর দিকে প্রসারিত হওয়ার পথ খুলে যাবে, আবার যদি কেন্দ্রীয় মান অতিক্রম করে তবে পরিসরের নিচের সীমানায় ফিরে যাবে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Magma Finance-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

কয়েকটি মূল কারণ MAGMA টোকেনের দামকে প্রভাবিত করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা
2. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
3. প্রোটোকলের গ্রহণযোগ্যতা এবং মোট লকড ভ্যালু (TVL)
4. টোকেনের ইউটিলিটি এবং স্টেকিং রিওয়ার্ড
5. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং ইকোসিস্টেমের বৃদ্ধি
6. DeFi প্রোটোকলকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক খবর
7. অনুরূপ আর্থিক প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা
8. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং প্রোটোকলের আপগ্রেড
9. কমিউনিটির সম্পৃক্ততা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনা
10. ক্রিপ্টো বাজারকে প্রভাবিত করে এমন ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক ফ্যাক্টরগুলি

মানুষ কেন Magma Finance-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের MAGMA-এর দাম জানতে চায়: বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত, পোর্টফোলিও ট্র্যাকিং, ট্রেডিং সুযোগ, বাজার বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। রিয়েল-টাইম মূল্য নির্ধারণ ট্রেডারদের প্রবেশ/প্রস্থানের বিন্দু চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে বিনিয়োগকারীরা তাদের হোল্ডিংয়ের মূল্য এবং বাজারের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করেন।

Magma Finance এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Magma Finance (MAGMA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MAGMA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0,00%
Magma Finance (MAGMA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Magma Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0,00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Magma Finance এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? MAGMA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Magma Finance প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Magma Finance কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Magma Finance দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে MAGMA কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Magma Finance কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Magma Finance (MAGMA) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Magma Finance তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Magma Finance (MAGMA) কিনবেন নির্দেশিকা

Magma Finance দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

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MEXC থেকে Magma Finance (MAGMA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Magma Finance (MAGMA) কী?

Magma Finance is the liquidity hub of Sui, pioneering the first Adaptive Liquidity Market Maker (ALMM) built entirely in Move. Designed to unlock the full potential of on-chain liquidity, Magma’s ALMM architecture dynamically concentrates liquidity across discrete price bins. This enables tighter pricing, deeper liquidity, and near-zero slippage for traders—while maximizing capital efficiency for liquidity providers.

Magma Finance সম্পর্কিত রিসোর্স

Magma Finance সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Magma Finance ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

Automated Market Maker (AMM)Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Magma Finance সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 11:18:51 (UTC+8)

Magma Finance (MAGMA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Magma Finance সম্পর্কে আরও জানুন

MAGMA USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে MAGMA-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে MAGMA USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
MAGMA/USDT
৳29,1006452
৳29,1006452৳29,1006452
+33,26%
1.13M (USDT)

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QOR

৳0,00000
৳0,00000৳0,00000

0,00%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

৳30,1479849
৳30,1479849৳30,1479849

+1 133,45%

Optiview

Optiview

OV

৳29,342621
৳29,342621৳29,342621

-11,07%

Basecat

Basecat

BASECAT

৳1,18849225
৳1,18849225৳1,18849225

+13,47%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

৳4,78928769
৳4,78928769৳4,78928769

-4,68%

শীর্ষ গেইনার

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0,057854214
৳0,057854214৳0,057854214

+89,36%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0,017549356
৳0,017549356৳0,017549356

+65,05%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0,0549945
৳0,0549945৳0,0549945

+18,42%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳203,72407
৳203,72407৳203,72407

+15,68%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14,3059026
৳14,3059026৳14,3059026

+15,10%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

MAGMA-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

MAGMA
MAGMA
BDT
BDT

1 MAGMA = 29,0945347 BDT