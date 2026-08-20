Hoodrat প্রাইস(HOODRAT)
আজ Hoodrat (HOODRAT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.003206, যা গত 24 ঘণ্টায় 14.38% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HOODRAT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি HOODRAT-এর জন্য ৳ 0.003206।
Hoodrat বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- HOODRAT। গত 24 ঘণ্টায়, HOODRAT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0020402 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0035918 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HOODRAT গত ঘণ্টায় -0.19% এবং গত 7 দিনে +9.45% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 87.07K-তে পৌঁছেছে।
ROBINHOOD
Hoodrat এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 87.07K। HOODRAT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে --। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো --।
-0.19%
+14.38%
+9.45%
+9.45%
Hoodrat এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.049267477
|+14.38%
|30 দিন
|৳ +0.001531
|+91.40%
|60 দিন
|৳ -0.000794
|-19.85%
|90 দিন
|৳ -0.000794
|-19.85%
আজ, HOODRAT এর পরিবর্তন ৳ +0.049267477 (+14.38%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.001531(+91.40%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, HOODRAT এর প্রাইস ৳ -0.000794 (-19.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.000794 (-19.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Hoodrat (HOODRAT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Hoodrat প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Hoodrat-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
HOODRAT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস > R2
|R2 এর উপরে
|উচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
HOODRAT_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.0023928 এ কার্যকরী, দামটি পিভট পয়েন্ট 0.002253-এর উপরে অবস্থান করছে। বর্তমান দাম R2 প্রতিরোধ সীমা 0.002361-কে অতিক্রম করেছে এবং সংক্ষিপ্তমেয়াদী প্রসারণ অঞ্চলে আছে। গড় মূল্য সিস্টেমে বৃদ্ধির দিকে সাজানো হয়েছে, যেখানে 3-4 চক্রের MA এবং 5-6 চক্রের EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত দিয়েছে। দামের গঠন কেন্দ্রীয় সীমার থেকে সরে গেছে এবং উচ্চ স্তরে দোলনের চিহ্ন স্পষ্ট। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস তৈরি করেছে, দ্রুত ও ধীর লাইন নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, যা বলছে ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা দুর্বল হয়ে পড়েছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মানে পৌঁছায়নি। KDJ এবং StochRSI এর মান এখনও নির্ধারিত হয়নি, তাই সংক্ষিপ্তমেয়াদী দোলনের দিক নির্ধারণ করতে সর্বশেষ তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। Bollinger Bands-এর খোলার অবস্থা অজানা, তাই তরঙ্গ প্রসারণ বা সংকীর্ণ হওয়ার প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। উচ্চ স্তরে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তির মধ্যে বিভেদ দেখা যাচ্ছে, দ্রুতগতির ইন্ডিকেটর এবং ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরের মধ্যে বিপরীতধর্মী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট ও প্রতিরোধ সীমা হলো: R2 প্রতিরোধ 0.002361, যা বর্তমান দাম থেকে 0.0000318 দূরে। নিচের দিকে প্রথম সাপোর্ট রয়েছে R1 এবং কেন্দ্রীয় সীমার মধ্যে, যেখানে বর্তমান দাম থেকে 0.0000878 দূরে 0.002305 স্তরটি গুরুত্বপূর্ণ। দূরবর্তী প্রতিরোধ সীমা নির্ধারিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সীমা 0.002253-এ, যা বর্তমান দাম থেকে 0.0001398 দূরে। যদি দাম S1 0.002196-এ ফিরে যায়, তাহলে আরও গভীর সাপোর্ট স্তর পরীক্ষা করা হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Hoodrat এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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HOODRAT is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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