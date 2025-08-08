HAPI সম্পর্কে আরও

HAPI (HAPI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$2.362
$2.362$2.362
+4.60%1D
USD

HAPI এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

HAPI(HAPI) বর্তমানে 2.362USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 1.73MUSD। HAPI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

HAPI এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 3.12K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.60%
HAPI এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
732.25K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ HAPI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HAPI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

HAPI এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

HAPI এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.10387+4.60%
30 দিন$ +0.223+10.42%
60 দিন$ -0.863-26.76%
90 দিন$ -1.939-45.09%
HAPI আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, HAPI এর পরিবর্তন $ +0.10387 (+4.60%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

HAPI 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.223(+10.42%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

HAPI 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, HAPI এর প্রাইস $ -0.863 (-26.76%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

HAPI 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -1.939 (-45.09%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

HAPI এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

HAPI এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 2.236
$ 2.236$ 2.236

$ 2.491
$ 2.491$ 2.491

$ 179.5
$ 179.5$ 179.5

-0.76%

+4.60%

+7.90%

HAPI এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 3.12K
$ 3.12K$ 3.12K

732.25K
732.25K 732.25K

HAPI (HAPI) কী?

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

MEXC-তে HAPI উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার HAPI এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে HAPI এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে HAPI সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার HAPI কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

HAPI এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো HAPI, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। HAPI এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের HAPI এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

HAPI প্রাইসের ইতিহাস

HAPI এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা HAPI এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের HAPI এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

HAPI (HAPI) এর টোকেনোমিক্স

HAPI (HAPI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HAPIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

HAPI (HAPI) কীভাবে কিনবেন

HAPI কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ HAPI কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

HAPI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 HAPI থেকে VND
62,156.03
1 HAPI থেকে AUD
A$3.61386
1 HAPI থেকে GBP
1.74788
1 HAPI থেকে EUR
2.0077
1 HAPI থেকে USD
$2.362
1 HAPI থেকে MYR
RM10.01488
1 HAPI থেকে TRY
96.06254
1 HAPI থেকে JPY
¥347.214
1 HAPI থেকে ARS
ARS$3,128.469
1 HAPI থেকে RUB
188.93638
1 HAPI থেকে INR
206.62776
1 HAPI থেকে IDR
Rp38,096.76886
1 HAPI থেকে KRW
3,280.53456
1 HAPI থেকে PHP
134.0435
1 HAPI থেকে EGP
￡E.114.65148
1 HAPI থেকে BRL
R$12.82566
1 HAPI থেকে CAD
C$3.23594
1 HAPI থেকে BDT
286.60508
1 HAPI থেকে NGN
3,617.14318
1 HAPI থেকে UAH
97.57422
1 HAPI থেকে VES
Bs302.336
1 HAPI থেকে CLP
$2,281.692
1 HAPI থেকে PKR
Rs669.29632
1 HAPI থেকে KZT
1,274.67692
1 HAPI থেকে THB
฿76.33984
1 HAPI থেকে TWD
NT$70.6238
1 HAPI থেকে AED
د.إ8.66854
1 HAPI থেকে CHF
Fr1.8896
1 HAPI থেকে HKD
HK$18.51808
1 HAPI থেকে MAD
.د.م21.35248
1 HAPI থেকে MXN
$43.86234
1 HAPI থেকে PLN
8.59768
1 HAPI থেকে RON
лв10.2747
1 HAPI থেকে SEK
kr22.60434
1 HAPI থেকে BGN
лв3.94454
1 HAPI থেকে HUF
Ft801.47384
1 HAPI থেকে CZK
49.55476
1 HAPI থেকে KWD
د.ك0.72041
1 HAPI থেকে ILS
8.10166

HAPI সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল HAPI ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

