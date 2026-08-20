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Fogo-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0,008448 BDT। FOGO-এর মার্কেট ক্যাপ 32 435 730,51787671846144 BDT। FOGO-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Fogo-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0,008448 BDT। FOGO-এর মার্কেট ক্যাপ 32 435 730,51787671846144 BDT। FOGO-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

FOGO সম্পর্কে আরও

FOGO প্রাইসের তথ্য

FOGO কী

FOGO হোয়াইটপেপার

FOGO অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

FOGO টোকেনোমিক্স

FOGO প্রাইস পূর্বাভাস

FOGO ইতিহাস

FOGO ক্রয়ের গাইড

FOGO-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

FOGO স্পট

FOGO USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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Fogo প্রাইস(FOGO)

1 FOGO থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳1,03243008
৳1,03243008৳1,03243008
+3.12%1D
BDT
Fogo (FOGO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:48:50 (UTC+8)

Fogo-এর আজকের প্রাইস

আজ Fogo (FOGO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0,008448, যা গত 24 ঘণ্টায় 3,12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FOGO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি FOGO-এর জন্য ৳ 0,008448

Fogo বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #413 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 32.44M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.84B FOGO। গত 24 ঘণ্টায়, FOGO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0,007946 (নিম্ন) এবং ৳ 0,008584 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 7,731226819328246982 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1,2868272314146677076

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FOGO গত ঘণ্টায় -0,34% এবং গত 7 দিনে -3,70% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.03K-তে পৌঁছেছে।

Fogo (FOGO) এর মার্কেট তথ্য

No.413

৳ 32.44M
৳ 32.44M৳ 32.44M

৳ 57.03K
৳ 57.03K৳ 57.03K

৳ 84,59M
৳ 84,59M৳ 84,59M

3.84B
3.84B 3.84B

10 013 456 737,43829103
10 013 456 737,43829103 10 013 456 737,43829103

FOGO

Fogo এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 32.44M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.03K। FOGO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.84B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10013456737.43829103। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 84,59M

Fogo-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0,007946
৳ 0,007946৳ 0,007946
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0,008584
৳ 0,008584৳ 0,008584
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0,007946
৳ 0,007946৳ 0,007946

৳ 0,008584
৳ 0,008584৳ 0,008584

৳ 7,731226819328246982
৳ 7,731226819328246982৳ 7,731226819328246982

৳ 1,2868272314146677076
৳ 1,2868272314146677076৳ 1,2868272314146677076

-0,34%

+3,12%

-3,70%

-3,70%

Fogo (FOGO) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Fogo এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0,03123722+3,12%
30 দিন৳ -0,000593-6,56%
60 দিন৳ -0,004492-34,72%
90 দিন৳ -0,008912-51,34%
Fogo আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, FOGO এর পরিবর্তন ৳ +0,03123722 (+3,12%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Fogo 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0,000593(-6,56%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Fogo 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FOGO এর প্রাইস ৳ -0,004492 (-34,72%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Fogo 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0,008912 (-51,34%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Fogo (FOGO) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Fogo প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Fogo-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Fogo-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Fogo-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

FOGO মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

FOGO_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 0.008092 পর্যন্ত চলছে, এবং দামটি S1 ও কেন্দ্রীয় মান 0.008119-এর মধ্যে অবস্থান করছে। গড় মূল্যরেখার ব্যবস্থা বর্তমানে বাড়তি দিকের সাজানো অবস্থায় রয়েছে, এবং MA ও EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদান করছে। হাব সিস্টেম অনুযায়ী, উপরে 0.008119 মানের কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ রয়েছে, আর নিচে S1 পর্যায়ে 0.008066 মানের স্বল্পমেয়াদী সমর্থন প্রদান করছে। বর্তমান কাঠামোটি একটি দোলনশীল সংগঠনের মধ্যে রয়েছে, যেখানে ক্রয় ও বিক্রয়ের পক্ষ সংকীর্ণ পরিসরে প্রতিযোগিতা করছে। MACD ইন্ডিকেটর মৃত্যুর ক্রস তৈরি করেছে, দ্রুত ও ধীর রেখাগুলো নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের গতিশীলতা দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, এবং কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান প্রকাশ পায়নি। KDJ এবং StochRSI মানগুলো নিম্নমুখী হয়েছে, যা সমন্বয়ের চাপ বিদ্যমান থাকার প্রমাণ দেয়। ব্লিংক ব্যান্ড সংকুচিত হয়ে গেছে, ওলাটাইলিটি কমে গেছে এবং বাজার কম ওলাটাইল পরিস্থিতিতে প্রবেশ করেছে। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো স্তর ভেদ করেছে, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এখনও ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা সংশোধনের দিকে ঝুঁকে আছে। বাজারের আয়তন দামের পার্শ্ববর্তী স্থিতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলছে, কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশনামূলক অগ্রগতির সম্ভাবনা নেই। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মানগুলোর মধ্যে নিচের S1 মান 0.008036, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.7% নিচে। উপরের প্রথম প্রতিরোধ কেন্দ্রীয় মান 0.008119, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.3% উপরে। দূরবর্তী সন্দর্ভ মানগুলোর মধ্যে R1 মান 0.008149 এবং S2 মান 0.008036 রয়েছে। যদি দাম S1 অতিক্রম করে নিচে নামে, তবে আরও নিচের সমর্থন পরীক্ষা করা হবে; আর কেন্দ্রীয় মান অতিক্রম করলে প্রথম প্রতিরোধ রেখার দিকে নজর দেওয়া হবে। বর্তমান দামের ঘন বিন্যাসের কারণে বাণিজ্যিক স্থান খুবই সীমিত।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Fogo-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

FOGO টোকেনের দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা
2. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
3. Fogo ইকোসিস্টেমের মধ্যে টোকেনের উপযোগিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা
4. কমিউনিটির সম্পৃক্ততা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কার্যকলাপ
5. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং প্রকল্পের উন্নয়ন
6. সামগ্রিক ক্রিপ্টো স্পেসকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক খবর
7. চাহিদা এবং সরবরাহের গতিবিধি
8. হুইল মুভমেন্ট এবং বড় আকারের লেনদেন
9. টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের প্যাটার্ন
10. সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকির প্রতি আগ্রহ

মানুষ কেন Fogo-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের FOGO-এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, বাজারে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় ঠিক করা, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা এবং বিনিয়োগের কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করা। রিয়েল-টাইম প্রাইসিং ট্রেডারদের অস্থিরতার সুযোগ নিতে, লাভ-ক্ষতির অবস্থা মূল্যায়ন করতে এবং দ্রুত গতিতে চলমান ক্রিপ্টো বাজারে কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহায়তা করে।

Fogo এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Fogo (FOGO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FOGO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0,00%
Fogo (FOGO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Fogo এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0,00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Fogo এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? FOGO এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Fogo প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Fogo কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Fogo দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে FOGO কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Fogo কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Fogo (FOGO) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Fogo তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Fogo (FOGO) কিনবেন নির্দেশিকা

Fogo দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Fogo এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Fogo (FOGO) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Fogo (FOGO) কী?

Fogo is a next-generation Layer 1 blockchain designed to deliver the best on-chain trading experience ever. With its unique architecture and Firedancer implementation, the chain offers low latency, near-instant finality, and unparalleled scalability. As a purpose-built blockchain, Fogo will incorporate a carefully constructed, vertically integrated tech stack. This includes a curated validator set, native price feeds, an enshrined DEX, and collocated liquidity providers to create a truly differentiated trading environment. Backed by a team of trading and engineering experts and driven by a vision to redefine what’s possible, Fogo is setting the standard for high-performance blockchain infrastructure.

Fogo সম্পর্কিত রিসোর্স

Fogo সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Fogo ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Layer 1 (L1)

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Fogo সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:48:50 (UTC+8)

Fogo (FOGO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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FOGO USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে FOGO-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে FOGO USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
FOGO/USDT
৳1,03279671
৳1,03279671৳1,03279671
+3,02%
6.94M (USDT)

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SWARM

৳24,5128818
৳24,5128818৳24,5128818

+902,90%

Optiview

Optiview

OV

৳29,244853
৳29,244853৳29,244853

-11,37%

Basecat

Basecat

BASECAT

৳1,10538945
৳1,10538945৳1,10538945

+5,54%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

৳5,08479147
৳5,08479147৳5,08479147

+1,19%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0,073350442
৳0,073350442৳0,073350442

+140,08%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳217,28938
৳217,28938৳217,28938

+23,38%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0,0562166
৳0,0562166৳0,0562166

+21,05%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14,2411313
৳14,2411313৳14,2411313

+14,58%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8 379,9397
৳8 379,9397৳8 379,9397

+10,86%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

FOGO-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

FOGO
FOGO
BDT
BDT

1 FOGO = 1,03243007 BDT