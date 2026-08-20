Fogo প্রাইস(FOGO)
আজ Fogo (FOGO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0,008448, যা গত 24 ঘণ্টায় 3,12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FOGO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি FOGO-এর জন্য ৳ 0,008448।
Fogo বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #413 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 32.44M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.84B FOGO। গত 24 ঘণ্টায়, FOGO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0,007946 (নিম্ন) এবং ৳ 0,008584 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 7,731226819328246982 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1,2868272314146677076।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FOGO গত ঘণ্টায় -0,34% এবং গত 7 দিনে -3,70% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.03K-তে পৌঁছেছে।
No.413
FOGO
Fogo এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 32.44M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.03K। FOGO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.84B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10013456737.43829103। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 84,59M।
-0,34%
+3,12%
-3,70%
-3,70%
Fogo এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0,03123722
|+3,12%
|30 দিন
|৳ -0,000593
|-6,56%
|60 দিন
|৳ -0,004492
|-34,72%
|90 দিন
|৳ -0,008912
|-51,34%
আজ, FOGO এর পরিবর্তন ৳ +0,03123722 (+3,12%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0,000593(-6,56%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FOGO এর প্রাইস ৳ -0,004492 (-34,72%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0,008912 (-51,34%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Fogo প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Fogo-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
FOGO মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
FOGO_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 0.008092 পর্যন্ত চলছে, এবং দামটি S1 ও কেন্দ্রীয় মান 0.008119-এর মধ্যে অবস্থান করছে। গড় মূল্যরেখার ব্যবস্থা বর্তমানে বাড়তি দিকের সাজানো অবস্থায় রয়েছে, এবং MA ও EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদান করছে। হাব সিস্টেম অনুযায়ী, উপরে 0.008119 মানের কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ রয়েছে, আর নিচে S1 পর্যায়ে 0.008066 মানের স্বল্পমেয়াদী সমর্থন প্রদান করছে। বর্তমান কাঠামোটি একটি দোলনশীল সংগঠনের মধ্যে রয়েছে, যেখানে ক্রয় ও বিক্রয়ের পক্ষ সংকীর্ণ পরিসরে প্রতিযোগিতা করছে। MACD ইন্ডিকেটর মৃত্যুর ক্রস তৈরি করেছে, দ্রুত ও ধীর রেখাগুলো নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের গতিশীলতা দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, এবং কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান প্রকাশ পায়নি। KDJ এবং StochRSI মানগুলো নিম্নমুখী হয়েছে, যা সমন্বয়ের চাপ বিদ্যমান থাকার প্রমাণ দেয়। ব্লিংক ব্যান্ড সংকুচিত হয়ে গেছে, ওলাটাইলিটি কমে গেছে এবং বাজার কম ওলাটাইল পরিস্থিতিতে প্রবেশ করেছে। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো স্তর ভেদ করেছে, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এখনও ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা সংশোধনের দিকে ঝুঁকে আছে। বাজারের আয়তন দামের পার্শ্ববর্তী স্থিতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলছে, কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশনামূলক অগ্রগতির সম্ভাবনা নেই। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মানগুলোর মধ্যে নিচের S1 মান 0.008036, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.7% নিচে। উপরের প্রথম প্রতিরোধ কেন্দ্রীয় মান 0.008119, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.3% উপরে। দূরবর্তী সন্দর্ভ মানগুলোর মধ্যে R1 মান 0.008149 এবং S2 মান 0.008036 রয়েছে। যদি দাম S1 অতিক্রম করে নিচে নামে, তবে আরও নিচের সমর্থন পরীক্ষা করা হবে; আর কেন্দ্রীয় মান অতিক্রম করলে প্রথম প্রতিরোধ রেখার দিকে নজর দেওয়া হবে। বর্তমান দামের ঘন বিন্যাসের কারণে বাণিজ্যিক স্থান খুবই সীমিত।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Fogo এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0,00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Fogo দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে FOGO কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Fogo কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Fogo (FOGO) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
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MEXC থেকে Fogo (FOGO) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Fogo is a next-generation Layer 1 blockchain designed to deliver the best on-chain trading experience ever. With its unique architecture and Firedancer implementation, the chain offers low latency, near-instant finality, and unparalleled scalability. As a purpose-built blockchain, Fogo will incorporate a carefully constructed, vertically integrated tech stack. This includes a curated validator set, native price feeds, an enshrined DEX, and collocated liquidity providers to create a truly differentiated trading environment. Backed by a team of trading and engineering experts and driven by a vision to redefine what’s possible, Fogo is setting the standard for high-performance blockchain infrastructure.
Fogo সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
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