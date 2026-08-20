Doom প্রাইস(DOOM)
আজ Doom (DOOM)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0002826, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.23% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DOOM থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি DOOM-এর জন্য ৳ 0.0002826।
Doom বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- DOOM। গত 24 ঘণ্টায়, DOOM এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.000243 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0003321 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DOOM গত ঘণ্টায় +2.53% এবং গত 7 দিনে -6.43% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 56.26K-তে পৌঁছেছে।
SOL
Doom এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 56.26K। DOOM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 970100000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 274.15K।
+2.53%
-9.22%
-6.43%
-6.43%
Doom এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.003505655
|-9.22%
|30 দিন
|৳ -0.0007174
|-71.74%
|60 দিন
|৳ -0.0007174
|-71.74%
|90 দিন
|৳ -0.0007174
|-71.74%
আজ, DOOM এর পরিবর্তন ৳ -0.003505655 (-9.22%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0007174(-71.74%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, DOOM এর প্রাইস ৳ -0.0007174 (-71.74%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0007174 (-71.74%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Doom-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
DOOM মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|ওভারসোল্ড
|< 30
|পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
DOOM_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 2.139E-4 মূল্যস্তরে বাণিজ্য করছে। দামটি সেন্ট্রাল অক্ষের উপরে 2.081E-4 মূল্যস্তরে অবস্থান করছে। বর্তমানে এটি R1 প্রতিরোধ স্তর 2.161E-4-এর নিচের অঞ্চলে আছে। হাব সিস্টেম দেখাচ্ছে যে দাম মধ্যরেখা ভেদ করেছে, ফলে বাই স্ট্রাকচার সম্পূর্ণভাবে বজায় রয়েছে। শর্ট স্ট্রাকচার পিছু হটে S1 স্তরে সীমাবদ্ধ হয়েছে। ইন্ডিকেটরগুলোর সামঞ্জস্য ঊর্ধ্বমুখী চ্যানেলের দিকে ইঙ্গিত করছে। দাম দূরবর্তী R2 এক্সপানশন অঞ্চলে পৌঁছায়নি। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ গ্রুপ ক্রয়ের ব্যবস্থা প্রকাশ করছে। EMA দ্রুত রেখা ধীর রেখাকে উপরে দিয়ে অতিক্রম করেছে। MACD কলাম গ্রাফ গোল্ডেন ক্রস সিগন্যাল রেকর্ড করেছে। কিনেন শক্তি বাই পক্ষে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। RSI মান ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসেছে। দ্রুত এবং ধীর ইন্ডিকেটরগুলোর দিক একই দিকে রয়েছে। ওলাটিলিটি সংক্ষিপ্ত হওয়ার পর প্রসারণের পর্যায়ে রয়েছে। StochRSI দামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। KDJ ইন্ডিকেটরে কোনো টপ বিডায়েরেন্স দেখা যায়নি। ক্রয়ের শক্তি ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর 2.161E-4-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে 1.02% দূরে। এই স্তর অতিক্রম করলে দূরবর্তী রেফারেন্স স্তর 2.275E-4-এ যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিকটস্থ সমর্থন স্তর 2.081E-4-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে 2.71% দূরে। নিম্নমুখী পরীক্ষার জন্য 1.966E-4 S1 পয়েন্টটি গুরুত্বপূর্ণ। মূল্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তরলতা কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কাছাকাছি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। উপরে এবং নীচের মূল্যের ব্যবধান স্পষ্ট।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Doom এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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DOOM is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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