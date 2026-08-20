CMC 20 Index DTF প্রাইস(CMC20)
আজ CMC 20 Index DTF (CMC20)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 143.38, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.17% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CMC20 থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি CMC20-এর জন্য ৳ 143.38।
CMC 20 Index DTF বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #8066 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 11.63M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 81.13K CMC20। গত 24 ঘণ্টায়, CMC20 এর ট্রেড হয়েছে ৳ 130.16 (নিম্ন) এবং ৳ 144.07 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 25,729.5311922391487233335 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 14,595.3226463454840947।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CMC20 গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +11.39% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 1.42K-তে পৌঁছেছে।
No.8066
BSC
CMC 20 Index DTF এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 11.63M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 1.42K। CMC20 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 81.13K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 81133.83153118। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 11.63M।
0.00%
+3.17%
+11.39%
+11.39%
CMC 20 Index DTF এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +538.3952
|+3.17%
|30 দিন
|৳ +11.57
|+8.77%
|60 দিন
|৳ +13.9
|+10.73%
|90 দিন
|৳ -12.35
|-7.94%
আজ, CMC20 এর পরিবর্তন ৳ +538.3952 (+3.17%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +11.57(+8.77%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CMC20 এর প্রাইস ৳ +13.9 (+10.73%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -12.35 (-7.94%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি CMC 20 Index DTF-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, CMC 20 Index DTF এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে CMC 20 Index DTF (CMC20) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.
CMC 20 Index DTF সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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