নিয়মিত ইউজার

ইমেইল
SMS
KYC

30 দিনের লেনদেন

0

সব অর্ডার সমূহ
0

( কিনুন0|বিক্রয় করুন0 )

180 দিনের লেনদেন

0

গড় রিলিজ হওয়ার সময়

<1 মিনিট

30 দিনে সম্পূর্ণের হার

0.00%

গড় পে টাইম

<1 মিনিট

P2P পেমেন্ট পদ্ধতি

P2P পেমেন্ট পদ্ধতি: ক্রিপ্টো সেল করার সময়, যোগ করা পেমেন্ট পদ্ধতি ক্রেতাদের কাছে আপনার গ্রহণকৃত পেমেন্ট অপশনের একটি হিসেবে প্রদর্শিত হবে। অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে, আপনার পেমেন্ট অ্যাকাউন্টের নাম MEXC এ আপনার ভেরিফাইড নামের সাথে ম্যাচ করে। আপনি 10 টি পর্যন্ত পেমেন্ট পদ্ধতি যোগ করতে পারবেন।

ক্রিপ্টো রিলিজ ভেরিফিকেশন সেটিংস

কাস্টম ফ্রিকোয়েন্সি

নোটিফিকেশন

Telegram নোটিফিকেশন এনাবেল বা অ্যাডজাস্ট করুন

অর্ডার

প্ল্যাটফর্ম নোটিফিকেশন

অ্যাপ পুশ

ইমেইল

SMS নোটিফিকেশন

ফ্লোটিং নোটিফিকেশন

ব্রাউজার চ্যাট অ্যালার্ট সাউন্ড

আপিল

প্ল্যাটফর্ম নোটিফিকেশন

অ্যাপ পুশ

ইমেইল

SMS নোটিফিকেশন

ফ্লোটিং নোটিফিকেশন

অন্যান্য

প্ল্যাটফর্ম নোটিফিকেশন

অ্যাপ পুশ

ইমেইল

SMS নোটিফিকেশন

ফলো করছে

ফলোয়িং মার্চেন্ট
রেজিস্ট্রেশনের সময়
অ্যাকশন

ব্ল্যাকলিস্ট

ব্লকড ইউজার
গড় পেমেন্ট সময়
রিলিজের গড় সময়
ব্লক থাকার সময়
অ্যাকশন
রিভিউ (0)
-- %
ভালো রিভিউ রেট
আর কোনও তথ্য উপলব্ধ নেই