MEXC P2P মার্চেন্ট প্রোগ্রাম
শীর্ষস্থানীয় P2P ট্রেডারদের একটি গ্লোবাল নেটওয়ার্কে যোগদান করুন এবং আপনার উন্নতির সাথে সাথে এক্সক্লুসিভ সুবিধা উপভোগ করুন।
0 P2P ট্রেডিং ফি ছাড়াও, বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীরা একাধিক সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন
মার্চেন্ট পোর্টালআপনার P2P ব্যবসা একজন পেশাদারের মতো চালান—সবকিছু এক জায়গায়। বিজ্ঞাপন পরিচালনা, অর্ডার ট্র্যাক এবং আপনার কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজ করার জন্য উন্নত সরঞ্জামগুলোতে অ্যাক্সেস করুন।
ভেরিফাইড ব্যাজতাৎক্ষণিক আস্থা তৈরি করুন। আপনার ট্রেডিং নামের পাশে একটি ভেরিফাইড ব্যাজ ব্যবহার করে নিজেকে আলাদা করে তুলুন এবং আরও উচ্চমূল্যের ক্রেতাদের আকর্ষণ করুন।
ডেডিকেটেড কাস্টমার সার্ভিসঅগ্রাধিকার সহায়তা পান, ২৪/৭। আমাদের ডেডিকেটেড মার্চেন্ট চ্যানেল নিশ্চিত করে যে কোনও ট্রেড যখন লাইনে থাকে তখন আপনাকে কখনই অপেক্ষা করতে হবে না।