MEXC P2P মার্চেন্ট প্রোগ্রাম

শীর্ষস্থানীয় P2P ট্রেডারদের একটি গ্লোবাল নেটওয়ার্কে যোগদান করুন এবং আপনার উন্নতির সাথে সাথে এক্সক্লুসিভ সুবিধা উপভোগ করুন।

মার্চেন্ট সুবিধা

0 P2P ট্রেডিং ফি ছাড়াও, বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীরা একাধিক সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন

ভেরিফাইড মার্চেন্ট
যাচাই করা হয়েছে
প্রাইম
লিগ্যাসি
একটি বিশেষ ব্যাজ ধারণ করে
মার্চেন্ট পোর্টালে অ্যাক্সেস
আমাদের API এর মাধ্যমে ট্রেডিং একীভূত করুন
আপগ্রেড করা সুবিধা
BIZ মার্চেন্ট
BIZ
ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য কাস্টম অবতার
সর্বোচ্চ 0 অপেক্ষমাণ অর্ডার
উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মার্চেন্ট সাপোর্ট
দেশ/অঞ্চল, ফিয়াট কারেন্সি এবং স্থানীয় ঝুঁকি নীতি অনুসারে ডিপোজিটের শর্তাবলী পরিবর্তিত হয়।

আমরা অফার করছি:

মার্চেন্ট পোর্টাল

আপনার P2P ব্যবসা একজন পেশাদারের মতো চালান—সবকিছু এক জায়গায়। বিজ্ঞাপন পরিচালনা, অর্ডার ট্র্যাক এবং আপনার কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজ করার জন্য উন্নত সরঞ্জামগুলোতে অ্যাক্সেস করুন।
ভেরিফাইড ব্যাজ

তাৎক্ষণিক আস্থা তৈরি করুন। আপনার ট্রেডিং নামের পাশে একটি ভেরিফাইড ব্যাজ ব্যবহার করে নিজেকে আলাদা করে তুলুন এবং আরও উচ্চমূল্যের ক্রেতাদের আকর্ষণ করুন।
ডেডিকেটেড কাস্টমার সার্ভিস

অগ্রাধিকার সহায়তা পান, ২৪/৭। আমাদের ডেডিকেটেড মার্চেন্ট চ্যানেল নিশ্চিত করে যে কোনও ট্রেড যখন লাইনে থাকে তখন আপনাকে কখনই অপেক্ষা করতে হবে না।

সুবিধা সমূহের মধ্যে তুলনা

MEXC P2P মার্চেন্ট প্রোগ্রামে যোগদানের জন্য আবেদন করুন

মার্চেন্ট টুল, দৃশ্যমানতা সুবিধা এবং স্তরযুক্ত রিওয়ার্ড অ্যাক্সেস করার আগে, আপনাকে নিম্নলিখিত মৌলিক শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।
SMS ভেরিফিকেশন
ইমেইল ভেরিফিকেশন
অ্যাডভান্সড KYC
প্রাসঙ্গিক P2P ট্রেডিং অভিজ্ঞতা
যাচাইকরণ প্রয়োজন
গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি: আবেদন জমা দেওয়া অনুমোদনের নিশ্চয়তা দেয় না। প্রতিটি আবেদন সম্মতির ইতিহাস, ট্রেডিং আচরণ এবং প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলার উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনা করা হয়। শুধুমাত্র নূন্যতম মানদণ্ড পূরণ করলেই গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত হয় না। প্রতারণামূলক কার্যকলাপ, ওয়াশ ট্রেডিং, বা নীতি লঙ্ঘনের সাথে জড়িত অ্যাকাউন্টগুলি অবিলম্বে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। পর্যালোচনার সময়: আবেদনগুলি সাধারণত 7 কার্যদিবসের মধ্যে প্রক্রিয়া করা হয়। আপডেট পাওয়ার জন্য আপনার ইমেইল এবং অ্যাপ বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

মার্চেন্ট স্ট্যাটাসের জন্য আবেদন করার জন্য আমাকে কেন অ্যাডভান্সড KYC যাচাইকরণ সম্পন্ন করতে হবে?

একটি নিরাপদ এবং সঙ্গতিপূর্ণ ট্রেডিং পরিবেশ বজায় রাখার জন্য, সমস্ত MEXC P2P ব্যবসায়ীদের অবশ্যই অ্যাডভান্সড KYC যাচাইকরণ সম্পন্ন করতে হবে। এটি মার্চেন্ট এবং ক্রেতাদের জন্য আস্থা, স্বচ্ছতা এবং নিরাপদ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।