Информация за цената за The Omnipotence (OMN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00145452$ 0.00145452 $ 0.00145452 Най-ниска цена $ 0.00000697$ 0.00000697 $ 0.00000697 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +2.17% Промяна на цената (7д) +2.17%

Цената в реално време за The Omnipotence (OMN) е$0.00000878. През последните 24 часа OMN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OMN е $ 0.00145452, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000697.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OMN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +2.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за The Omnipotence (OMN)

Пазарна капитализация $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Циркулиращо предлагане 999.64M 999.64M 999.64M Общо предлагане 999,643,424.735207 999,643,424.735207 999,643,424.735207

Текущата пазарна капитализация на The Omnipotence е $ 8.78K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OMN е 999.64M, като общото предлагане е 999643424.735207. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.78K.