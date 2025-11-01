Информация за цената за Mintify (MINT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00104497 $ 0.00104497 $ 0.00104497 24-часов нисък $ 0.00110847 $ 0.00110847 $ 0.00110847 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00104497$ 0.00104497 $ 0.00104497 24-часов висок $ 0.00110847$ 0.00110847 $ 0.00110847 Рекорд за всички времена $ 0.059905$ 0.059905 $ 0.059905 Най-ниска цена $ 0.00104497$ 0.00104497 $ 0.00104497 Промяна на цената (1ч) +0.77% Промяна на цената (1д) +5.50% Промяна на цената (7д) -13.50% Промяна на цената (7д) -13.50%

Цената в реално време за Mintify (MINT) е$0.00110251. През последните 24 часа MINT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00104497 до най-висока стойност $ 0.00110847, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MINT е $ 0.059905, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00104497.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MINT има промяна от +0.77% за последния час, +5.50% за 24 часа и -13.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mintify (MINT)

Пазарна капитализация $ 543.54K$ 543.54K $ 543.54K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Циркулиращо предлагане 493.00M 493.00M 493.00M Общо предлагане 999,995,230.2968059 999,995,230.2968059 999,995,230.2968059

Текущата пазарна капитализация на Mintify е $ 543.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MINT е 493.00M, като общото предлагане е 999995230.2968059. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.10M.