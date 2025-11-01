БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Giggle Fund днес е 88.07 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GIGGLE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GIGGLE в MEXC сега.Цената в реално време на Giggle Fund днес е 88.07 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GIGGLE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GIGGLE в MEXC сега.

Повече за GIGGLE

GIGGLEценова информация

Какво представлява GIGGLE

Официален уебсайт на GIGGLE

Токеномика на GIGGLE

GIGGLE ценова прогноза

GIGGLE История

Ръководство за закупуване за GIGGLE

Конвертор на валута GIGGLE във фиат

GIGGLE спот

GIGGLE USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Giggle Fund Лого

Giggle Fund цена(GIGGLE)

1 GIGGLE към USD - цена в реално време:

$89.06
$89.06$89.06
-4.47%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:29:07 (UTC+8)

Информация за цената за Giggle Fund (GIGGLE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 86.97
$ 86.97$ 86.97
24-часов нисък
$ 108.32
$ 108.32$ 108.32
24-часов висок

$ 86.97
$ 86.97$ 86.97

$ 108.32
$ 108.32$ 108.32

$ 281.147303020201
$ 281.147303020201$ 281.147303020201

$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289

-5.58%

-4.47%

-5.59%

-5.59%

Цената в реално време за Giggle Fund (GIGGLE) е$ 88.07. През последните 24 часа GIGGLE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 86.97 до най-висока стойност $ 108.32, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GIGGLE е $ 281.147303020201, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.002154581463322289.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GIGGLE има промяна от -5.58% за последния час, -4.47% за 24 часа и -5.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Giggle Fund (GIGGLE)

No.311

$ 88.07M
$ 88.07M$ 88.07M

$ 7.66M
$ 7.66M$ 7.66M

$ 88.07M
$ 88.07M$ 88.07M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Giggle Fund е $ 88.07M, като 24-часовият обем на търговията е $ 7.66M. Циркулиращото предлагане на GIGGLE е 1.00M, като общото предлагане е 1000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 88.07M.

История на цените за Giggle Fund (GIGGLE) USD

Проследете промените в цените за Giggle Fund днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -4.1673-4.47%
30 дни$ +69.9+384.70%
60 дни$ +73.07+487.13%
90 дни$ +73.07+487.13%
Giggle Fund Промяна на цената днес

Днес GIGGLE регистрира промяна от $ -4.1673 (-4.47%), отразяваща последната му пазарна активност.

Giggle Fund 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +69.9 (+384.70%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Giggle Fund 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни GIGGLE отбеляза промяна на $ +73.07 (+487.13%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Giggle Fund 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +73.07 (+487.13%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Giggle Fund (GIGGLE) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Giggle Fund сега.

Какво е Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Giggle Fund се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Giggle Fund инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете GIGGLE наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Giggle Fund в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Giggle Fund купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Giggle Fund (USD)

Колко ще струва Giggle Fund (GIGGLE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Giggle Fund (GIGGLE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Giggle Fund.

Проверете прогнозата за цената за Giggle Fund сега!

Токеномика на Giggle Fund (GIGGLE)

Разбирането на токеномиката на Giggle Fund (GIGGLE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GIGGLE сега!

Как да купя Giggle Fund (GIGGLE)

Търсите как да купите Giggle Fund? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Giggle Fund от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

GIGGLE към местни валути

1 Giggle Fund(GIGGLE) към VND
2,317,562.05
1 Giggle Fund(GIGGLE) към AUD
A$134.7471
1 Giggle Fund(GIGGLE) към GBP
66.9332
1 Giggle Fund(GIGGLE) към EUR
75.7402
1 Giggle Fund(GIGGLE) към USD
$88.07
1 Giggle Fund(GIGGLE) към MYR
RM369.0133
1 Giggle Fund(GIGGLE) към TRY
3,703.3435
1 Giggle Fund(GIGGLE) към JPY
¥13,562.78
1 Giggle Fund(GIGGLE) към ARS
ARS$127,822.1559
1 Giggle Fund(GIGGLE) към RUB
7,115.1753
1 Giggle Fund(GIGGLE) към INR
7,820.616
1 Giggle Fund(GIGGLE) към IDR
Rp1,467,832.7462
1 Giggle Fund(GIGGLE) към PHP
5,171.4704
1 Giggle Fund(GIGGLE) към EGP
￡E.4,159.5461
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BRL
R$472.9359
1 Giggle Fund(GIGGLE) към CAD
C$123.298
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BDT
10,772.7224
1 Giggle Fund(GIGGLE) към NGN
127,452.2619
1 Giggle Fund(GIGGLE) към COP
$341,355.7972
1 Giggle Fund(GIGGLE) към ZAR
R.1,527.1338
1 Giggle Fund(GIGGLE) към UAH
3,694.5365
1 Giggle Fund(GIGGLE) към TZS
T.Sh.216,920.8135
1 Giggle Fund(GIGGLE) към VES
Bs19,463.47
1 Giggle Fund(GIGGLE) към CLP
$82,961.94
1 Giggle Fund(GIGGLE) към PKR
Rs24,737.9823
1 Giggle Fund(GIGGLE) към KZT
46,671.8158
1 Giggle Fund(GIGGLE) към THB
฿2,854.3487
1 Giggle Fund(GIGGLE) към TWD
NT$2,709.9139
1 Giggle Fund(GIGGLE) към AED
د.إ323.2169
1 Giggle Fund(GIGGLE) към CHF
Fr70.456
1 Giggle Fund(GIGGLE) към HKD
HK$684.3039
1 Giggle Fund(GIGGLE) към AMD
֏33,704.389
1 Giggle Fund(GIGGLE) към MAD
.د.م814.6475
1 Giggle Fund(GIGGLE) към MXN
$1,635.4599
1 Giggle Fund(GIGGLE) към SAR
ريال330.2625
1 Giggle Fund(GIGGLE) към ETB
Br13,582.1554
1 Giggle Fund(GIGGLE) към KES
KSh11,377.7633
1 Giggle Fund(GIGGLE) към JOD
د.أ62.44163
1 Giggle Fund(GIGGLE) към PLN
324.9783
1 Giggle Fund(GIGGLE) към RON
лв388.3887
1 Giggle Fund(GIGGLE) към SEK
kr836.665
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BGN
лв148.8383
1 Giggle Fund(GIGGLE) към HUF
Ft29,632.9129
1 Giggle Fund(GIGGLE) към CZK
1,859.1577
1 Giggle Fund(GIGGLE) към KWD
د.ك26.94942
1 Giggle Fund(GIGGLE) към ILS
286.2275
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BOB
Bs608.5637
1 Giggle Fund(GIGGLE) към AZN
149.719
1 Giggle Fund(GIGGLE) към TJS
SM811.1247
1 Giggle Fund(GIGGLE) към GEL
238.6697
1 Giggle Fund(GIGGLE) към AOA
Kz80,724.0813
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BHD
.د.ب33.11432
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BMD
$88.07
1 Giggle Fund(GIGGLE) към DKK
kr569.8129
1 Giggle Fund(GIGGLE) към HNL
L2,318.0024
1 Giggle Fund(GIGGLE) към MUR
4,028.3218
1 Giggle Fund(GIGGLE) към NAD
$1,521.8496
1 Giggle Fund(GIGGLE) към NOK
kr891.2684
1 Giggle Fund(GIGGLE) към NZD
$153.2418
1 Giggle Fund(GIGGLE) към PAB
B/.88.07
1 Giggle Fund(GIGGLE) към PGK
K370.7747
1 Giggle Fund(GIGGLE) към QAR
ر.ق320.5748
1 Giggle Fund(GIGGLE) към RSD
дин.8,956.719
1 Giggle Fund(GIGGLE) към UZS
soʻm1,061,084.0933
1 Giggle Fund(GIGGLE) към ALL
L7,381.1467
1 Giggle Fund(GIGGLE) към ANG
ƒ157.6453
1 Giggle Fund(GIGGLE) към AWG
ƒ157.6453
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BBD
$176.14
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BAM
KM147.9576
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BIF
Fr260,511.06
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BND
$114.491
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BSD
$88.07
1 Giggle Fund(GIGGLE) към JMD
$14,149.3262
1 Giggle Fund(GIGGLE) към KHR
353,694.4042
1 Giggle Fund(GIGGLE) към KMF
Fr37,517.82
1 Giggle Fund(GIGGLE) към LAK
1,914,565.1791
1 Giggle Fund(GIGGLE) към LKR
රු26,841.9746
1 Giggle Fund(GIGGLE) към MDL
L1,488.383
1 Giggle Fund(GIGGLE) към MGA
Ar396,711.315
1 Giggle Fund(GIGGLE) към MOP
P705.4407
1 Giggle Fund(GIGGLE) към MVR
1,347.471
1 Giggle Fund(GIGGLE) към MWK
MK152,899.2077
1 Giggle Fund(GIGGLE) към MZN
MT5,627.673
1 Giggle Fund(GIGGLE) към NPR
रु12,504.1786
1 Giggle Fund(GIGGLE) към PYG
624,592.44
1 Giggle Fund(GIGGLE) към RWF
Fr127,965.71
1 Giggle Fund(GIGGLE) към SBD
$724.8161
1 Giggle Fund(GIGGLE) към SCR
1,222.4116
1 Giggle Fund(GIGGLE) към SRD
$3,390.695
1 Giggle Fund(GIGGLE) към SVC
$770.6125
1 Giggle Fund(GIGGLE) към SZL
L1,528.0145
1 Giggle Fund(GIGGLE) към TMT
m308.245
1 Giggle Fund(GIGGLE) към TND
د.ت258.66159
1 Giggle Fund(GIGGLE) към TTD
$596.2339
1 Giggle Fund(GIGGLE) към UGX
Sh306,835.88
1 Giggle Fund(GIGGLE) към XAF
Fr50,111.83
1 Giggle Fund(GIGGLE) към XCD
$237.789
1 Giggle Fund(GIGGLE) към XOF
Fr50,111.83
1 Giggle Fund(GIGGLE) към XPF
Fr9,071.21
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BWP
P1,183.6608
1 Giggle Fund(GIGGLE) към BZD
$177.0207
1 Giggle Fund(GIGGLE) към CVE
$8,392.1903
1 Giggle Fund(GIGGLE) към DJF
Fr15,588.39
1 Giggle Fund(GIGGLE) към DOP
$5,644.4063
1 Giggle Fund(GIGGLE) към DZD
د.ج11,446.4579
1 Giggle Fund(GIGGLE) към FJD
$199.0382
1 Giggle Fund(GIGGLE) към GNF
Fr765,768.65
1 Giggle Fund(GIGGLE) към GTQ
Q675.4969
1 Giggle Fund(GIGGLE) към GYD
$18,443.6194
1 Giggle Fund(GIGGLE) към ISK
kr11,008.75

Giggle Fund ресурс

За по-задълбочено разбиране на Giggle Fund, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Giggle Fund
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Giggle Fund

Колко струва Giggle Fund (GIGGLE) днес?
Цената в реално време на GIGGLE в USD е 88.07 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GIGGLE към USD?
Текущата цена на GIGGLE към USD е $ 88.07. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Giggle Fund?
Пазарната капитализация за GIGGLE е $ 88.07M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GIGGLE?
Циркулиращото предлагане на GIGGLE е 1.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GIGGLE?
GIGGLE постигна ATH цена от 281.147303020201 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GIGGLE?
GIGGLE достигна ATL цена от 0.002154581463322289 USD.
Какъв е обемът на търговията на GIGGLE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GIGGLE е $ 7.66M USD.
Ще се повиши ли GIGGLE тази година?
GIGGLE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GIGGLE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:29:07 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Giggle Fund (GIGGLE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор GIGGLE-към-USD

Сума

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 88.07 USD

Търговия на GIGGLE

GIGGLE/USDT
$89.06
$89.06$89.06
-4.46%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,207.98
$109,207.98$109,207.98

-0.92%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,828.89
$3,828.89$3,828.89

-0.82%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02900
$0.02900$0.02900

-9.88%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.27
$185.27$185.27

-1.53%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,828.89
$3,828.89$3,828.89

-0.82%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,207.98
$109,207.98$109,207.98

-0.92%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.27
$185.27$185.27

-1.53%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4957
$2.4957$2.4957

-1.12%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,076.00
$1,076.00$1,076.00

-0.77%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000750
$0.0000750$0.0000750

+50.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09355
$0.09355$0.09355

+835.50%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000666
$0.000666$0.000666

+233.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00056
$0.00056$0.00056

+211.11%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0036
$0.0036$0.0036

+44.00%

OMNILABS Лого

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000006000
$0.0000000000006000$0.0000000000006000

+7.14%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003170
$0.000000003170$0.000000003170

+16.88%